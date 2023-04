烏克蘭清晨遭飛彈攻擊！全國「空襲警報」狂響　打中住宅至少5死

▲烏克蘭多個城市28日清晨遭飛彈襲擊。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭首都基輔等多個城市在當地時間28日清晨傳出爆炸聲,目前全國已發出空襲警報,防空系統也已啟動,從中部到南部尼古拉耶夫市都遭到飛彈襲擊。有消息指出,中部第聶伯市有一名年輕女子和一名3歲孩童在襲擊中死亡,中部切爾卡瑟地區也有3人死亡、8人受傷。

綜合路透社、衛報報導,烏克蘭首都基輔27日清晨傳出爆炸聲,全國各地皆響起空襲警報,爆炸範圍從中部第聶伯市(Dnipro)、切爾卡瑟地區(Cherkasy)一路延伸到南部尼古拉耶夫市(Mykolaiv)。

▲切爾卡瑟地區住宅遭飛彈擊中。



第聶伯市市長費拉托夫(Borys Filatov)表示,當地有一名年輕女子和一名3歲男童在襲擊中身亡,但沒透露細節;而切爾卡瑟軍事管理局局長也指出,有一棟住宅跟一棟倉庫被2枚巡弋導彈擊中,目前正在進行搜救,已知有8人受傷、3人死亡。

基輔軍市管理局(KMBA)表示,基輔市並未出現傷亡,目前市內的空襲警報已經停止,這也是51天後俄軍再度對基輔發動攻擊,「現階段資料顯示,砲擊是透過戰略飛機發動,有11枚巡航導彈在基輔領空被摧毀,還有2架無人機遭擊落。」

Night #Russian shelling in #Uman, #Ukraine: multistore residential building was hit.

3 people killed, 8 more injured, according to head of the Cherkasy Regional Administration, Ihor Taburets.

Search and rescue operation is ongoing, figures may not be final. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/IZWx4jehgX