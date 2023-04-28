烏克蘭清晨遭飛彈攻擊！全國「空襲警報」狂響　打中住宅至少5死

▲烏克蘭多個城市28日清晨遭飛彈襲擊。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭首都基輔等多個城市在當地時間28日清晨傳出爆炸聲，目前全國已發出空襲警報，防空系統也已啟動，從中部到南部尼古拉耶夫市都遭到飛彈襲擊。有消息指出，中部第聶伯市有一名年輕女子和一名3歲孩童在襲擊中死亡，中部切爾卡瑟地區也有3人死亡、8人受傷。

綜合路透社、衛報報導，烏克蘭首都基輔27日清晨傳出爆炸聲，全國各地皆響起空襲警報，爆炸範圍從中部第聶伯市（Dnipro）、切爾卡瑟地區（Cherkasy）一路延伸到南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）。

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▲切爾卡瑟地區住宅遭飛彈擊中。



第聶伯市市長費拉托夫（Borys Filatov）表示，當地有一名年輕女子和一名3歲男童在襲擊中身亡，但沒透露細節；而切爾卡瑟軍事管理局局長也指出，有一棟住宅跟一棟倉庫被2枚巡弋導彈擊中，目前正在進行搜救，已知有8人受傷、3人死亡。

基輔軍市管理局（KMBA）表示，基輔市並未出現傷亡，目前市內的空襲警報已經停止，這也是51天後俄軍再度對基輔發動攻擊，「現階段資料顯示，砲擊是透過戰略飛機發動，有11枚巡航導彈在基輔領空被摧毀，還有2架無人機遭擊落。」