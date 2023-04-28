不信邪看Netflix鬼片　妹子入睡5分鐘「房門被打開」耳邊飄1句嚇瘋

▲原PO睡到一半遇到怪事。（示意圖／Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，體質很敏感，如果有飄飄靠近，就算閉眼睛也會有感覺，每次看鬼片時都會有飄飄陪看，有次她不信邪，在房間用手機看Netflix泰國鬼片，正片都還沒播放，手機就出現黑屏，看完第一集要睡覺時，感覺到阿飄靠近，還在她耳邊輕聲喊「你睜開眼睛就會看到我囉！」嚇到從床上跳起來。

女網友在臉書「靈異公社」發文，飄飄靠近就會有感覺，「祂的外型、顏色，正在接近自己或遠離都能感受到」，大前年的過年，房門被敲了一個多月，半夜3時與友人在講電話，飄飄也照樣敲門，「祂只是來玩的，索性直接把房門打開，後續當然就是沒聽到」，也試過把艾草包貼在門把，但無效。

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她透露，因為體質關係不能看鬼片，「每次只要看就一定會有飄來找我，但也總是不信邪，總想說再試看看」，當時她選了Netflix上的泰國鬼片觀看，劇情正要開始時，她的手機就黑屏，接著就當機了，「這時心裡有一種預感，又來了，又要來找我了」，但她不以為然，重新開機後繼續觀看。

▲她從床上跳起，把房間燈打開。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

看完第一集後很滿足，於是關燈睡覺，正當她入睡五分鐘時，房門被悄悄打開，雖然她背對著，但已經感覺到飄飄來了，心跳漏了好幾拍，眼睛緊閉，內心祈禱飄飄不要來煩她，「殊不知下一秒，祂靠在我耳邊說著，妳睜開眼睛就會看到我囉」，她嚇到從床上跳起來，立刻去開燈，整晚開著燈睡，隔日立馬跑去收經。

原PO透露，房間內有很多符紙，家裡也有神明廳，「至今還是無解怎麼進來的」，師姐曾提醒過，她的命格就是這樣，會一直遇到無形騷擾，但不會造成影響，「但我會怕啊！我遇過的飄，祂們的行為都有點奇葩，是真的很奇葩，正常的沒有幾個」。

貼文曝光，網友喊毛，「辛苦了這種體質，好險我是麻瓜」、「飄表示，起來追劇啊」、「好煩喔！真的會嚇破膽」、「明知看鬼片會感應，還三更半夜看」、「我上次也有類似經驗，眼睛一睜開，完完全全在我正前方距離1公分」、「跳起來開電燈的時候有睜開眼睛嗎」。