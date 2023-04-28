　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不信邪看Netflix鬼片　妹子入睡5分鐘「房門被打開」耳邊飄1句嚇瘋

▲▼睡覺壞習慣。（圖／Unsplash）

▲原PO睡到一半遇到怪事。（示意圖／Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，體質很敏感，如果有飄飄靠近，就算閉眼睛也會有感覺，每次看鬼片時都會有飄飄陪看，有次她不信邪，在房間用手機看Netflix泰國鬼片，正片都還沒播放，手機就出現黑屏，看完第一集要睡覺時，感覺到阿飄靠近，還在她耳邊輕聲喊「你睜開眼睛就會看到我囉！」嚇到從床上跳起來。

女網友在臉書「靈異公社」發文，飄飄靠近就會有感覺，「祂的外型、顏色，正在接近自己或遠離都能感受到」，大前年的過年，房門被敲了一個多月，半夜3時與友人在講電話，飄飄也照樣敲門，「祂只是來玩的，索性直接把房門打開，後續當然就是沒聽到」，也試過把艾草包貼在門把，但無效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她透露，因為體質關係不能看鬼片，「每次只要看就一定會有飄來找我，但也總是不信邪，總想說再試看看」，當時她選了Netflix上的泰國鬼片觀看，劇情正要開始時，她的手機就黑屏，接著就當機了，「這時心裡有一種預感，又來了，又要來找我了」，但她不以為然，重新開機後繼續觀看。

▲飯店,民宿（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲她從床上跳起，把房間燈打開。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

看完第一集後很滿足，於是關燈睡覺，正當她入睡五分鐘時，房門被悄悄打開，雖然她背對著，但已經感覺到飄飄來了，心跳漏了好幾拍，眼睛緊閉，內心祈禱飄飄不要來煩她，「殊不知下一秒，祂靠在我耳邊說著，妳睜開眼睛就會看到我囉」，她嚇到從床上跳起來，立刻去開燈，整晚開著燈睡，隔日立馬跑去收經。

原PO透露，房間內有很多符紙，家裡也有神明廳，「至今還是無解怎麼進來的」，師姐曾提醒過，她的命格就是這樣，會一直遇到無形騷擾，但不會造成影響，「但我會怕啊！我遇過的飄，祂們的行為都有點奇葩，是真的很奇葩，正常的沒有幾個」。

貼文曝光，網友喊毛，「辛苦了這種體質，好險我是麻瓜」、「飄表示，起來追劇啊」、「好煩喔！真的會嚇破膽」、「明知看鬼片會感應，還三更半夜看」、「我上次也有類似經驗，眼睛一睜開，完完全全在我正前方距離1公分」、「跳起來開電燈的時候有睜開眼睛嗎」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
有3習慣「罹口腔癌」風險飆123倍！醫師曝預防方法
好市多「A肝毒莓」流出！3類人高危險性　致死率曝
快訊／宋慧喬百想封視后！　幽默反嗆：涎鎮啊，我得獎了
快訊／林務局收恐嚇信件！匿名者嗆：上阿里山殺人
小S爆交往黃子佼時為1事「感動到痛哭」　誓言：我要嫁給你
百想／柳俊烈出道11年奪影帝　湯唯二度封后90度鞠躬
租客提前退租！房東打掃「衣櫃突掉出妹子」驚呆：腰瘦奶大
快訊／屏東男自撞翻覆「撞壞祖先墓碑」！發財車起火燃燒
竹北天坑引恐慌！第4方技師探勘　她曝：地下15m都是沙

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏科大照顧學生「下雨的心」　心理需要喘息...可請健康假

好市多「A肝毒莓」1.7萬公斤恐下肚！羅一鈞曝致死率　3類人重症高危

不信邪看Netflix鬼片　妹子入睡5分鐘「房門被打開」耳邊飄1句嚇瘋

故宮搶郵輪旅客「星期一專案開館」！聯名商品夯⋯樂事主動合作

崑大機械所首位葉門博士生馬柏心　致力改善能源危機獲企業錄用

張國煒批機場建設太慢　桃機揭3困境「拚115年全面完工」

12星座「一周運勢」曝光！射手被好運眷顧、摩羯財庫有洞

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

罕見奇蹟！6歲女童壞死性腦炎「死亡率7成」　低溫療法救回一命

「木工名校」公東高工列為專輔學校　校長：只會更好不會退場！

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

媽媽連續大聲呼叫老公　萌娃聽到糾正：是把拔

屏科大照顧學生「下雨的心」　心理需要喘息...可請健康假

好市多「A肝毒莓」1.7萬公斤恐下肚！羅一鈞曝致死率　3類人重症高危

不信邪看Netflix鬼片　妹子入睡5分鐘「房門被打開」耳邊飄1句嚇瘋

故宮搶郵輪旅客「星期一專案開館」！聯名商品夯⋯樂事主動合作

崑大機械所首位葉門博士生馬柏心　致力改善能源危機獲企業錄用

張國煒批機場建設太慢　桃機揭3困境「拚115年全面完工」

12星座「一周運勢」曝光！射手被好運眷顧、摩羯財庫有洞

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

罕見奇蹟！6歲女童壞死性腦炎「死亡率7成」　低溫療法救回一命

「木工名校」公東高工列為專輔學校　校長：只會更好不會退場！

辛元旭兩打席點火悍將3比0領先　艾普勒5局省力無失分

百想／《禹英禑》朴恩彬勇奪大賞！　「低頭摀臉爆哭」感恩：夢想實現了

合作23年...方文山終於鬆口「和周杰倫起衝突」內幕曝光

全國僅56人！疫期衝鋒陷陣守專責病房　林雯馨獲頒模範勞工  

屏科大照顧學生「下雨的心」　心理需要喘息...可請健康假

「激似金卡達夏」情色網紅整形驟逝！享年34歲　家屬上網悲籌喪葬費

好市多「A肝毒莓」1.7萬公斤恐下肚！羅一鈞曝致死率　3類人重症高危

最美發言人黃若薇「訪問到死穴」逼哭企業大佬！

百想／宋慧喬《黑暗榮耀》封視后！　幽默反嗆：涎鎮啊，我得獎了

有3習慣「罹口腔癌」風險飆123倍！　醫籲：接種1款疫苗可預防

烏龜洗澡沖水狂搖屁屁　飼主被逗樂：像在跳舞

生活熱門新聞

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

11熊貓車隊送大訂單？背後悲傷故事曝

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

快訊／好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒污染！1.7萬公斤已售出

是否取消機車兩段式左轉？6.5萬人民調出爐

團購買到過期10年臭酸蹄膀　衛生局怒了...最重罰2億

雞排飯「不要切」要多收20！老闆解釋還是被酸爆

外婆生前捐龍柱花錢放神主牌　她燒金元寶被廟方收清潔費

更多熱門

相關新聞

半夜嘴饞！「3種徵兆」才是真的餓　營養師激推4食物

半夜嘴饞！「3種徵兆」才是真的餓　營養師激推4食物

半夜追劇不睡，難免嘴饞肚子餓，想吃東西又怕胖。營養師指出，如果是真的飢餓，會出現3種症狀，像是肚子咕嚕咕嚕叫、無法集中注意力或是感到疲憊。營養師推薦，4種食物可以有飽足感又不會過量。若是因為壓力或情緒產生的「心理餓」，則推薦另外4種低熱量且需要咀嚼的食物，避免過度進食。

網傳「半夜洗衣服」較省電　台電澄清了

網傳「半夜洗衣服」較省電　台電澄清了

老公逼「按表操課」上床　不從半夜趕回娘家

老公逼「按表操課」上床　不從半夜趕回娘家

亡母頭七「她收到一封簡訊」痛哭　大票人鼻酸

亡母頭七「她收到一封簡訊」痛哭　大票人鼻酸

外商做8年！OL「出現1夢境」就會加薪：阿公在幫我

外商做8年！OL「出現1夢境」就會加薪：阿公在幫我

關鍵字：

鬼片靈異體質半夜靈異公社

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

18歲孝孫自撞亡　阿嬤癱軟哭斷腸

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面