烏克蘭警察局長「投靠俄軍被炸死」　神祕人宣稱犯案：清理垃圾

▲米先科在俄軍入侵前後均擔任梅利托波爾的警察局長。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭梅利托波爾（Melitopol）是被俄軍占領的大城市之一，就在27日清晨5時20分左右，當地投靠俄羅斯的警察局長命喪住處附近的爆炸事件。事發後，一名神祕男子宣稱犯案。

綜合BBC等報導，警察局長米先科（Oleksandr Mishchenko）被簡易爆炸裝置炸死，公寓大樓旁被炸出大坑，附近汽車的車窗也碎裂。有消息稱，烏克蘭游擊隊在該地區的活動增加。俄羅斯在札波羅熱地區扶植的官員羅戈夫（Vladimir Rogov）指出，米先科生前多次接獲威脅。

力挺烏克蘭的流亡梅利托波爾市長費德洛夫（Ivan Fedorov）直言，過世的米先科是一名叛徒，不僅叛逃，還誘騙手下一起成為叛徒，「每一名通敵者的路都是可以預見的：昨日背叛、今日恐慌、明日屠殺」。

針對此案，烏克蘭真理報取得一段畫面，畫面中一名經變聲處理與變裝的男子宣稱是他犯下這起爆炸案。此人在影片中說，「很抱歉今天早上弄出這麼大的噪音，我們在清理垃圾，換句話說，就是消滅米先科」，同時警告其他通敵者將面臨同樣命運。

自去年開始，俄羅斯部分在占領區安插、扶植的官員遇襲身亡。