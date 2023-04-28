20歲女開車被「巨石爆窗砸死」　3高中生冷血犯案還拍照紀念

▲警方確定女子死因是被石頭砸死。（圖／翻攝自Jefferson County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州20歲女子巴特爾(Alexa Bartell)被人發現陳屍在車上，朋友透過手機定位才找到她，調查發現她不是死於車禍，而是開車時遭3名高中生亂石砸死，3人後來還和她被砸毀的車輛拍照紀念，行徑十分冷血。

20歲女子巴特爾19日晚間10時45分開車時一邊與朋友通話，後來突然斷訊，朋友擔心她下落使用手機定位，結果在一輛翻倒路邊的車輛中找到她，發現時人已經死亡，擋風玻璃疑似遭巨石擊破。

These are the three 18-year-olds arrested in connection to the rock throwing incidents last week.

Joseph Koenig

Nicholas “Mitch” Karol-Chik

Zachary Kwak

All three face a First Degree Murder, Extreme Indifference charge for the death of 20-year-old Alexa Bartell. #9News pic.twitter.com/zZ8jqjc5O8 — Jaleesa Irizarry (@JaleesaReports) April 26, 2023

警方調查發現，當天同時發生7起司機被石頭攻擊案件，後來逮捕3名高中生，分別是18歲少年科尼格(Joseph Koenig)、卡羅爾-奇克(Nicholas 'Mitch' Karol-Chik)與柴克(Zachary Kwak)。

3名少年故意朝巴特爾扔了一顆沉重巨石，導致巴特爾翻車撞向田野中，3人一度逃跑，然而柴克提議他們應該要回去看看情況，返回後竟然對死者車輛拍照留念，彼此約定不可以把事情告訴別人。3人因為冷漠犯行被控一級謀殺罪，被法官下令不得保釋，將於5月3日出庭受審。