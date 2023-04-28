2年死13人！泰警蛇蠍前妻涉「連環毒殺」　和她出門、吃飯就死了

▲36歲的薩拉特涉嫌殺害13名友人遭逮捕。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

泰國警方25日逮捕了一名高級警官的前妻，並在27日宣布她涉嫌利用有毒化合物殺害身邊13名友人，受害者包含2名女警，且死者皆有財物遺失。警方也在她的家中搜出許多氰化物的空瓶．目前泰警拒絕其保釋，同時指控她犯下預謀殺人罪。

▲薩拉特25日遭警方逮捕。（圖／翻攝自推特）

根據BBC、CBS報導，現年36歲的薩拉特（Sararat Rangsiwuthaporn）25日在曼谷遭逮捕，因為她涉嫌殺害多名友人。起初警方表示，在過去2年內有9人的死亡與薩拉特有關，但經過調查後，在27日將可能殺害人數增加至13人，其中包含她的前男友和2名女警友人。

薩拉特本月初和一名32歲的女性友人前往曼谷西部拉差汶里府（Ratchaburi）參加佛教放生儀式，但這名友人卻在河岸邊突然倒地死亡，而當下薩拉特竟消失無蹤，而死者身邊的財物、手機全都不見，加上死者屍檢結果發現，她的體內有使用氰化物痕跡，家屬才因此起疑。

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▲32歲的女性友人和薩拉特一同參加佛教儀式後死亡。

氰化物（Cyanide）會使人體細胞缺氧，從而誘導心臟病發作，初期症狀包含頭暈、呼吸急促和嘔吐，若是使用了致死量的氰化物，那麼屍體在數個月後仍能檢測到殘留。據了解，這13名死者都是在和薩拉特一起逛街、外出後，就因為心臟不適而猝死。

警方表示，薩拉特的前夫是一名高階警官，他也有一名朋友猝死，而兩人最近才分開。目前薩拉特懷孕4個月，而她則矢口否認犯案；警方指出，薩拉特的殺人動機是金錢，而她先前曾被診斷出有精神問題，因此拒絕其保釋，並指控她犯下預謀殺人罪。

▲警方在薩拉特家中搜出氰化物。

警方還提到，有一名女子幸運逃過一劫，當時她借給薩拉特25萬泰銖，結果卻在兩人共進午餐時，被薩拉特說服吃下一片草藥，大約20分鐘後就暈倒，所幸這名女子緊急送醫後撿回一命。

目前幾乎所有死者家屬都表示，他們的親人有珠寶、現金等財物失蹤，但事發當下家屬並未察覺有異，加上許多人的屍體都已經火化，增添了證據蒐集的難度。