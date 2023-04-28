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媽賣3歲女兒給男友性侵　「爆血陳屍床上」監視器拍到最後畫面

媽賣3歲女兒給男性侵殺害　「爆血陳屍床上」監視器拍到最後畫面。（圖／翻攝自Twitter）

▲監視器拍到女童被媽媽男友抱走。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴拉圭42歲女子薩利納斯(Aurelia Salinas)為了毒品，竟然把3歲女兒麥達(Luz Maida)賣給販毒男友。麥達後來慘遭性侵殺害，監視器拍到她被媽媽男友抱在懷中畫面，後來被人發現時已成死屍，誇張案件引發當地民眾怒火。

3歲女童麥達22日被人發現陳屍在佩德羅胡安卡瓦列羅市(Pedro Juan Caballero)一處廢墟中，身上只裹著一件襯衫，滿身是血倒在床上，警方調閱監視器發現，拍到她凌晨時被母親薩利納斯男友抱在懷中畫面，雖然她曾試圖掙脫，最後仍被帶走。

媽賣3歲女兒給男性侵殺害　「爆血陳屍床上」監視器拍到最後畫面。（圖／翻攝自Twitter）

▲母親與相關涉案者被逮捕。（圖／翻攝自Twitter）

薩利納斯原本辯稱，女兒是在睡覺時突然消失，但由於監視器拍到證據，才坦承她為了獲得30片快克古柯鹼，把女兒賣給販毒男友。誇張案件引發當地民眾憤怒，超過300多人前去參加麥達喪禮，還有許多村民恨不得對薩利納斯動用私刑、放火燒房。

驗屍發現，麥達生前曾遭到性侵。警方表示，薩利納斯還育有7名孩子，她也曾讓一名30歲男子性侵其中一名12歲女兒，目前已逮捕薩利納斯與男友，還有另外一名涉案的17歲少年，案件正在調查中。

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關鍵字：

賣女兒Luz Maida性侵Aurelia Salinas巴拉圭

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