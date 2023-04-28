尹錫悅參訪美國五角大廈　警告北韓：使用核武將面臨「壓倒性」應對

▲南韓總統尹錫悅於當地時間27日造訪五角大廈，由美國國防部長奧斯汀親自迎接。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅於當地時間27日前往美國國防部所在的五角大廈，由美國國防部長奧斯汀親自在正門迎接。他參訪國家軍事指揮中心（NMCC），聽取美軍人員關於監控和危機應對系統的相關報告，是南韓首位能進入NMCC的總統。他向北韓（朝鮮）表示，一旦企圖使核武，將面臨美韓兩軍包括核武在內的壓倒性應對。

根據《韓聯社》，在結束美國國務院舉辦的午宴後，尹錫悅轉而前往位於華府郊外的五角大廈，現場排滿美國陸海空三軍儀隊，同時由奧斯汀在現場迎接，旋即兩人前往NMCC聽取美國軍方關於監控、危機應對系統的相關報告。

美方由奧斯汀、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）、駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）、美國駐南韓大使戈德堡（Philip S. Goldberg）；韓方則由國家安保室長趙太庸、國家安保室次長金泰孝、外交部長朴振、南韓駐美大使趙賢東出席。

尹錫悅再度提到26日美韓元首峰會時「華盛頓宣言」，即由美韓雙方成立「核磋商小組」（NCG），全面擴大、並強化美方對於南韓提出的「擴張遏制」（延伸嚇阻，extended deterrence）承諾。

尹錫悅表示，他十分堅信美方提出的擴張遏制承諾，「一旦北韓企圖使用核武，則將會面臨包括美國的核武能力在內，以及大韓民國（南韓）國軍斷然且具壓倒性的應對。我在此呼籲，北韓應該立刻體認，就算使用核武也無法獲得任何利益，同時為了韓半島（朝鮮半島）真正的和平與共同繁榮，應該立刻推動去核。」

尹錫悅指出，如今東北亞和半島安全情勢非常危急，而北韓不顧國際社會的警告，堅持研發各種核武與導彈技術，且試射飛彈的頻繁程度史無前例，尤其最近更對外公開輕型戰術核武彈頭、試射固態燃料遠程導彈，「未來北韓將透過各種類型的軍事挑釁行動施壓韓美同盟，導致同盟之間產生裂痕。」

尹錫悅強調，未來將持續完整建構防禦北韓核武導彈攻擊的「韓國型3軸體系」，同時強化美韓軍演，並擴大美日韓三方的安保合作。

至於奧斯汀則表示，南韓數十年以來是美國堅定的友邦，美韓關係在70年以來發展為更加牢固、更有能力、互用性（Interoperability）更優秀的同盟，以此抵禦半島上的紛爭和侵略，「擴張遏制（核保護傘），即為動員美軍所有範疇的能力，包括反擊常規性武器和防禦飛彈的能力。」

隨後，尹錫悅前往美國國防部國防高等研究計畫署（DARPA）聽取簡報，是目前以來首位到訪的外國元首。