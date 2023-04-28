共和黨總統參選人：拜登若連任「撐不到5年」　任期內恐怕過世

▲ 拜登25日宣布將爭取第二任期。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登宣布競選連任，若順利當選，卸任時將高齡86歲，常被質疑年紀太大。共和黨初選參選人海利（Nikki Haley）就預言，拜登若成功連任，恐怕會在接下來5年內過世，無法撐到卸任，屆時就必須交給副手賀錦麗（Kamala Harris）接掌國家。

高齡80歲的拜登是美國史上最老總統，25日正式宣布競選連任後，51歲的海利接受《福斯新聞》訪問指出，「我想我們都可以直說，如果你投給拜登，實際上就是在指望賀錦麗，因為我認為拜登不太可能撐到86歲」，暗示他會在卸任前過世。

海利此前就曾表示，75歲以上參選人應該接受心智測試。如此一來除了拜登，她的黨內競爭對手、76歲的前總統川普也會受到影響。

▲ 海利與川普如今是黨內初選競爭對手。（（圖／路透）

拜登並不認為他的年紀構成問題，且稱自己是民主黨對抗川普的最佳候選人。但反對派指出，他任期內多次失言，就是精神狀況變糟的跡象，最廣為人知的例子是他去年9月在一場活動上不斷呼喚一名死於車禍的已故議員，但他前一個月才公開為她哀悼。

許多共和黨人呼籲各界關注拜登失態情形，曾擔任美國駐聯合國大使的海利就是其中之一，她自詡為美國新一代領袖，但目前黨內初選民調仍落後川普及佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。