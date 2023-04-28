體感溫度54°C！強烈熱浪襲捲亞洲　多國4月高溫破紀錄

▲4月熱浪襲捲南亞，多國突破歷史高溫紀錄。（圖／路透，下同）



實習記者任庭儀／編譯

亞洲正在經歷史上最熱的4月，多個國家本周氣溫創下歷史新紀錄。 本月印度有十幾人因中暑身亡、菲律賓100多名學生因脫水送醫治療、泰國體感溫度達到攝氏54度等，在極端高溫下，如何應對高溫成為亞洲國家最新挑戰。

綜合《衛報》、CNN報導，泰國曼谷上周氣溫達到攝氏42度，酷熱指數（heat index，綜合空氣溫度與濕度的熱指標，又稱體感溫度）更是達到攝氏54度，政府呼籲民眾避免室外活動，並針對中暑風險發布健康警報。

Today, 109 national weather stations have broken the record for the highest temperature in April, and 9 stations have tied the April record, distributed in 12 provinces! @extremetemps pic.twitter.com/bW7VHv4vZp — Jim yang (@yangyubin1998) April 17, 2023

氣象學家楊（Jim Yang）指出，中國12省分中100多個氣象站皆突破歷史高溫，雲南元陽縣最高溫高達攝氏42.4度。緬甸4個氣象站偵測到4月氣溫創歷史新高，孟邦（Mon state）登扎耶（Theinzayet）達到攝氏43度、實皆省卡勒瓦（Kalewa）達到攝氏44度。

印度氣象部門表示，有48個氣象站於25日測得攝氏42度以上高溫，16日一場頒獎活動中，甚至有12人因中暑身亡。孟加拉邦、特里普拉邦（Tripura）政府下令學校停課一周，因氣溫比正常水平高出攝氏5度以上。

菲律賓馬尼拉拉古納省（Laguna）上月一所學校在攝氏42度高溫下進行消防演習，導致100多名學生因脫水送醫治療。之後，為避免學生們因炎熱天氣生病，數百間學校改採遠距教學，教師協會更呼籲縮短教學時間及班級規模。

這是亞洲歷史上最嚴重的4月熱浪，預計2023年晚些時候出現的聖嬰現象（El Niño）會使情況更嚴重。氣候與環境專家夏瑪（Deepshikha Sharma）表示，人類造成的氣候變遷，使亞洲熱浪越來越多、越來越強烈，他呼籲加快減碳速度並挹注投資，以幫助亞洲適應氣候變化。