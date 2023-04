體感溫度54°C！強烈熱浪襲捲亞洲　多國4月高溫破紀錄

▲4月熱浪襲捲南亞,多國突破歷史高溫紀錄。(圖/路透,下同)



實習記者任庭儀/編譯

亞洲正在經歷史上最熱的4月,多個國家本周氣溫創下歷史新紀錄。 本月印度有十幾人因中暑身亡、菲律賓100多名學生因脫水送醫治療、泰國體感溫度達到攝氏54度等,在極端高溫下,如何應對高溫成為亞洲國家最新挑戰。

綜合《衛報》、CNN報導,泰國曼谷上周氣溫達到攝氏42度,酷熱指數(heat index,綜合空氣溫度與濕度的熱指標,又稱體感溫度)更是達到攝氏54度,政府呼籲民眾避免室外活動,並針對中暑風險發布健康警報。

Today, 109 national weather stations have broken the record for the highest temperature in April, and 9 stations have tied the April record, distributed in 12 provinces! @extremetemps pic.twitter.com/bW7VHv4vZp