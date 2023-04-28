尹錫悅出席賀錦麗、布林肯主辦午宴　美國重申協防南韓承諾

▲尹錫悅出席由賀錦麗、布林肯主辦的午宴。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅結束參眾議院演說後，緊接著於當地時間27日前往哈里•S•杜魯門大樓，出席由美國副總統賀錦麗、美國國務卿布林肯主辦的國賓午宴，他首先提到前一天美韓元首峰會的成果，強調美韓同盟的未來將更燦爛；至於布林肯則稍微開了一個「玩笑」緩和氣氛，並提到美國駐斯里蘭卡大使的的故事。

根據《韓聯社》，尹錫悅出席位於美國國務院總部「哈里•S•杜魯門大樓」的午宴，他首先表示，「能獲邀來到身為全球外交部中心的國務院，對此感到非常感謝。能和毫不懼怕的賀錦麗副總統、以及韓美同盟的支持者們在一起，我認為我能克服任何挑戰。」

尹錫悅提到「哈里•S•杜魯門大樓」名字來源於美國前總統杜魯門，他表示自己位於首爾市龍山區總統辦公室的辦公桌上，就放著去年5月美國總統拜登訪時贈送的木製辦公桌立牌，上面寫著杜魯門總統的名言「The Buck Stops Here」（責任到我這裡為止），因此不時聯想到杜魯門在韓戰爆發時決定派美軍出戰。

尹錫悅表示，「看到這一句話，便在心底深刻謹記，為了追求自由民主主義而必須承擔的責任和貢獻。」

尹錫悅也提到他和拜登進行的美韓元首峰會上所達到的成果，強調會談上的協商結果將會對韓美兩國民眾有實質性幫助，以此深化發展韓美同盟，「我們的未來將會比過去更加燦爛。」

布林肯則提到尹錫悅26日在白宮國賓晚宴上被嘉賓簇擁清唱麥克林（Don McLean）的歌曲《美國派》（American Pie），「昨晚尹總統唱這首歌的時候，令所有人開懷大笑。所以（今天午餐時），若您還有想要表演的，就請繼續吧」，此番話一出再度令現場人員大笑。

布林肯同時提到具有韓裔移民背景的美國現任駐斯里蘭卡大使鄭智允（정지윤，Julie Jiyoon Chung）的成長故事，她曾於2019年就任美國國務院西半球事務局首席副助卿，從美國駐廣州總領事館展開外交生涯後，先後派駐日本、越南等多個亞太地區外交崗位，也歷任過國務院東亞暨太平洋事務局日本處長、美國駐柬埔寨大使館副館長、美國駐泰國大使館經濟參贊。

布林肯表示，鄭智允1973年在南韓首爾出生後，幼年隨父母舉家移民到美國加州，當時她一句英語都不會說，然而最後父親鄭載勳卻透過奮鬥成為太空科學家，以此作為韓裔、亞裔移民家庭努力奮鬥不懈而成功的例子。

布林肯承諾，美國對於南韓的協防承諾不曾動搖。

另外，賀錦麗則提到她去年9月訪韓時參訪軍事緩衝區（DMZ）、現代汽車在美投資生產電動車、Netflix影集《魷魚遊戲》、防彈少年團、和獲頒奧斯卡獎的資深女演員尹汝貞會面等。她表示，「尹總統的領導能力讓我們兩國發展成為可能。面對獨裁政治和侵略蔓延的時代，尹總統的領導能力相當重要。」

結束華府行程後，尹錫悅夫婦搭乘總統專機「空軍一號」飛抵波士頓，美方以20發禮炮迎接，在結束麻省理工學院演講等行程後，將啟程返回南韓，預計南韓時間30日抵達。