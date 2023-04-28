大馬「飛機杯女神」招員工　開8條件看生辰八字引熱議：要折壽的

▲大馬「飛機杯女神」顏妃招聘員工要看生辰八字，引起網友熱議。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞有「飛機杯女神」之稱的網紅顏妃（Gatita Yan），27日在Instagram發布限時動態，聲稱她最近正在招聘新人，開出高達馬幣5000令吉的月薪與8大條件，呼籲有興趣者主動應聘，但特別的是，她希望應聘者在寄出履歷的同時，一併附上生辰八字。

據當地媒體報導，顏妃在限動指出，她招聘的工作崗位主要以NFT項目為主，月薪介於馬幣3000至5000令吉（約新台幣2萬至3.4萬元），工作地點位於吉隆坡和雪蘭莪州八打靈再也地區，工作時間與普通上班時間無異，但員工必須即時回覆主管訊息。

她也在文中提出8大條件，希望應聘者是一名具有後續行動、執行能力強、做事規律、善於安排工作、責任感重、有領導能力、熱愛工作，及不懶惰不自負的人，同時呼籲有興趣者主動將履歷發到指定網址，還强調「請不要叫我PM（私訊）你」，否則將直接淘汰。

儘管這則招聘廣告看起來十分正常，但特別的是，顏妃指定應聘者在傳出履歷時，需一併發送對方的生辰八字，引起廣大網友討論。有網友抨擊道，「迷信鬼，要求八字跟竊取個資沒兩樣」、「怕交出八字後被下降頭」、 「八字不能隨便給人去批命，這樣要折壽的」，但也有人覺得招募新人還要看生辰八字，十分新穎。