白宮國安顧問：美國不指望與中國經濟脫鉤

▲美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，美國並未指望自身經濟與中國經濟脫鉤，並稱「我們沒有阻斷貿易」。

路透社報導，蘇利文今天在布魯金斯研究所（Brookings Institution）說，華府不希望中國運用美國科技來對抗美國，但華府沒有計畫終結與北京的經濟關係。

蘇利文還說，中國應該採取行動成為一股建設性力量，來協助債台高築的國家。