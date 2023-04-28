　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮國安顧問：美國不指望與中國經濟脫鉤

▲▼美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，美國並未指望自身經濟與中國經濟脫鉤，並稱「我們沒有阻斷貿易」。

路透社報導，蘇利文今天在布魯金斯研究所（Brookings Institution）說，華府不希望中國運用美國科技來對抗美國，但華府沒有計畫終結與北京的經濟關係。

蘇利文還說，中國應該採取行動成為一股建設性力量，來協助債台高築的國家。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
薛紀綱「沒原因」提離婚！　第一任妻錯愕
大鬧澎湖惡徒起底！IG開美肌「限動炫槍」　桃園開資產管理公司
新加坡推出「超暴力打房」政策　鄉民看呆論戰：台灣敢跟進嗎？
快訊／土城51槍案主嫌落網！　弘仁會組長民宿遭逮
快訊／新北當舖51槍擊案！　弘仁會14人花蓮民宿落網
暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

騎車路上慘遭「斷喉」喪命　凶器竟是風箏線

白宮國安顧問：美國不指望與中國經濟脫鉤

彭博：德國可能限制對中國出口製造半導體用化學品

英義合作備忘錄　重申台海和平穩定重要性

土耳其總統隱身2天後重新露臉　與普丁視訊對話

尹錫悅赴美國會演說　強調韓美日須共抗北韓威脅

Meta財報亮眼　美股收高524點、台積電ADR漲1.73%

1年救200條90%會咬人　緬甸「蛇公主」組團捕捉後野放

新加坡推出「超暴力打房」政策　鄉民看呆論戰：台灣敢跟進嗎？

看見躺病床的自己？　科學家解答「靈魂出竅」背後原因

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

霸氣大聖爺降駕超瘋狂　香蕉沾滿冒火香灰猛吃

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

朱宇宰「身高3公尺」被狂捉弄　單身6年..劉在錫：我完全不在乎

騎車路上慘遭「斷喉」喪命　凶器竟是風箏線

白宮國安顧問：美國不指望與中國經濟脫鉤

彭博：德國可能限制對中國出口製造半導體用化學品

英義合作備忘錄　重申台海和平穩定重要性

土耳其總統隱身2天後重新露臉　與普丁視訊對話

尹錫悅赴美國會演說　強調韓美日須共抗北韓威脅

Meta財報亮眼　美股收高524點、台積電ADR漲1.73%

1年救200條90%會咬人　緬甸「蛇公主」組團捕捉後野放

新加坡推出「超暴力打房」政策　鄉民看呆論戰：台灣敢跟進嗎？

看見躺病床的自己？　科學家解答「靈魂出竅」背後原因

不用跑彰化！鹿港30年老店「蛋黃酥行動餐車」4／29、30快閃西門町

「港灣1號院」無敵海景宅！訂簽68萬起輕鬆登頂富豪生活

只要15秒！上傳媽咪毛孩放閃影片「萬元獎品等妳」　早投稿早投票

兄妹輪流載父母看病被嫂罵「戀兄變態」　她傻眼：宮鬥看太多

影／柯文哲抵桃機　支持者接機高喊：總統好！

全場都期待的完全打擊　大谷卻沒想全壘打：我只想著安打

大鬧澎湖惡徒起底！IG開美肌「限動疑炫槍」　桃園開資產管理公司

底妝斑駁超尷尬！牛爾傳授「不脫妝技法」，3步驟就搞定

《惡作劇之吻》玉樹18歲考到雙駕照！　童顏臉網笑「上路被警察杯杯關懷」

快訊／土城槍案主嫌落網！　弘仁會組長花蓮民宿遭逮

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

國際熱門新聞

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

躺床看卡通手機突然爆炸　8歲女童炸臉身亡

新加坡超暴力打房　鄉民看呆論戰

香港消防員性侵日女　冷靜回旅館找妻子玩3天

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

騎車載妻女回老家！天兵尪「狂飆80km」回頭傻了

連體雙胞胎共用身體　姊交男友強迫妹3P約會

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

撫養17年龍鳳胎！人夫驗DNA「無血緣關係」崩潰

65歲市長爽娶「16歲選美少女」

1年救200條　蛇公主組團捕捉後野放

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

Meta財報亮眼　美股收高524點

她帶近萬元行李袋出國　領回像被燒過

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

11熊貓車隊送大訂單？背後悲傷故事曝

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

躺床看卡通手機突然爆炸　8歲女童炸臉身亡

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

小S吃飯聽隔壁桌說許老三壞話！直接起身露臉

金鐘已婚男星驚爆劈腿！

薛紀綱小三身份曝光！

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面