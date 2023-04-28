1年救200條90%會咬人　緬甸「蛇公主」組團捕捉後野放

▲蛇公主團隊的任務是從危險的人類世界中解救眼鏡蛇。（示意圖／達志影像／shutterstock）



文／中央社

凌晨4時在緬甸仰光的一座寺廟外，「蛇公主」瑞蕾（Shwe Lei）和她的團隊正設法將30條扭動的蟒蛇塞進舊米袋中，裝上貨車。

法新社報導，對這個緬甸首屈一指的捕蛇小隊而言，這只是又一個平凡的工作日。他們的任務是從危險的人類世界中解救蟒蛇和眼鏡蛇，然後把牠們送回自然棲息地。

捕蛇小隊塞進袋子的是3個月的工作成果，這些蛇從仰光周邊的住宅和公寓中被解救，在寺廟中接受照顧，直到適合被野放。

瑞蕾在團隊經營的蛇類收容所告訴法新社：「我喜歡蛇，因為牠們不會欺騙。」說話的同時，一條蟒蛇正纏繞在她身上。她說：「如果你了解牠們的天性，就知道牠們很可愛。」

40歲、身材魁梧的高台昂（Ko Toe Aung）是瑞蕾的導師，他平淡地表示，自2016年開始捕蛇以來，他已經住院7次。

他表示，任何從事捕蛇工作的人都必須「動作快又靈活」，他提到：「不論我們在那裡捕捉毒蛇，機率都是90%對10%…也就是說，這條蛇有90%的機率會咬我。」

他們的團隊名稱Shwe Metta在緬甸語中的意思是「金色的愛」，成員有10多人，去年在仰光一帶救出了大約200條蛇。

他們從水槽排水孔拖出蛇、從屋簷解救蛇的影片在社群媒體上流傳，當地媒體因此為他們起了「蛇王子、蛇公主」的稱號。

團隊成員都有日常工作，從防護裝備，到被漆成紫色的蛇類「救護車」油錢，一切支出均仰賴捐贈。

他們主要捕捉對象是緬甸蟒。這是一種通常可以長到約5公尺的無毒蛇類，牠們會用軀體將捕獵到的鼠類或其他小型哺乳類動物擠壓致死。

眼鏡蛇和金環蛇也常常在仰光的公寓中安家，因為牠們的毒液可能致命，這些蛇類更加棘手。

根據世界衛生組織（WHO）可提供的最近數據，2014年緬甸有超過1萬5000人被蛇咬傷，其中1250人死亡。

在緬甸，遭蛇吻後的死亡率高於許多其他國家，主因是脆弱的醫療系統和抗蛇毒血清的供應不順暢。

透過網路影片和逐漸增長的知名度，Shwe Metta團隊希望能宣導民眾對這些爬蟲類有更多同情心，尤其當牠們出現在家中時。

瑞蕾說：「過去人們…發現蛇總是會殺死牠們，但現在他們具備更多知識，知道我們可以將蛇野放，他們就會打電話來，請團隊捕捉和移除這些蛇類。」