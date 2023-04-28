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新加坡推出「超暴力打房」政策　鄉民看呆論戰：台灣敢跟進嗎？

▲▼新加坡住宅。（圖／路透）

▲新加坡政府打房推新政策。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

新加坡政府為了打房，27日發布一套新政策提高房產稅，當中將外國人購買房屋的稅額一口氣從30%調升到60%，國民購買第二套以上住房，需要額外繳交房屋稅也全部提高。消息在台灣網路引發熱烈討論，批踢踢鄉民推爆驚嘆「太粗暴了」、「反觀」、「居住正義」，但也有人認為，星國政府與他國不同，拿來比較根本不合邏輯。

新加坡財政部與國家發展部、金管局26日深夜聯合發布公告，指出新加坡公民購買第二套住房的額外買家房產稅，將從房價17%提高到20%，購買第三套或以上住房的公民，以及購買第二套住房的永久居民，額外買家房產稅則從25%提高到30%，另外，購買任何房產的外國人，額外房產稅則從30%暴漲到60%，且調整即日起立即生效。

▲▼台北市房產配圖,台北市,房地產。（圖／記者邱顯燁攝）

▲全台15大行政區房價今年Q1創新高。（資料照／記者邱顯燁攝）

以一套價值1000萬元台幣的房產為例，意味著外國買家需支付的額外房產稅將從300萬元，遽增至600萬元。另外，非個人買家（企業或信託），買房要支付的房產稅額則從35%調高到65%，且房地產開發商須支付的稅額仍是35%。

根據新加坡媒體報導，去年12月一項民調顯示，因外國人湧入房產市場，導致本地房價攀升，令星國人非常不滿，有2/3的人認為政府應該更關注住房的可負擔性。新加坡政府發布房價稅提高公告表示，當地人購買自住房的需求尤其強勁，因此本地、外國投資客對新加坡的房地產市場也重新產生興趣，若不加以控制，價格可能會超過經濟基本面，帶來相對於收入的價格持續上漲的風險。

消息傳到台灣，引發熱烈討論。批踢踢八卦版有網友隨即轉發，以「新加坡超精彩的滅房蟲新政策」為題，形容新加坡政府推出「超暴力直接穩定房屋供求政策，感覺完全是德政」，並反問「我們政府敢跟進嗎？」文章被推爆，數千則留言瘋狂開酸「反觀鬼島」、「反觀台灣人礦」、「反觀台灣經濟火車頭」大讚新加坡「先進國家」、「已羨慕」、「唯一能成功全面讓華人劣根性吃土的國家」、「稅制就是最直接有效的方法」、「這才叫打房」。

不過有不少鄉民反斥「獨裁國家羨慕個屁」，認為新加坡是「李式家族新加坡總公司」、「他們是在蓋員工宿舍」、「60%的稅好狠」、「獨裁者如果是想做事的，會治理得很好」、「好狂，這真的是獨裁才搞得起來」、「新加坡房價房租也是貴爆，學這個幹嘛」、「台灣別想了，動搖國本喔」、「這個要專政也就是沒有選票壓力才有機會」，另外有網友直指新加坡大多數土地都是政府的，台灣土地被相對多數人民擁有，兩個完全不同出發點的國家，要拿來一起比，根本不合邏輯。

▼新加坡打房政策被封「超暴力」。（圖／翻攝新加坡財政部）

▲▼新加坡打房政策。（圖／翻攝新加坡財政部）

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