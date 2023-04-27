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尹錫悅白宮晚宴高歌《美國派》　暗藏拜登和已逝長子的「動人時光」

▲▼拜登送給尹錫悅美國創作歌手唐·麥克林親筆簽名的吉他；尹錫悅現場唱起歌曲《美國派》（American Pie）（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅在台上唱起歌曲《美國派》（American Pie）。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登夫婦於美東時間26日下午，在白宮東廂房設國賓晚宴款待來訪的南韓總統尹錫悅夫婦。整場晚宴長達3個半小時，其中尹錫悅更在200名嘉賓們的簇擁下清唱唐•麥克林（Don McLean）的歌曲《美國派》（American Pie），成為晚宴上的意外的亮點，原來該首歌不僅是尹錫悅的拿手曲，更是拜登和已逝長子的童年回憶。

根據韓媒《韓國日報》、《朝鮮日報》，國宴上邀請百老匯知名音樂劇的演員和歌手們在國宴上表演，他們事先得知《美國派》為尹錫悅鍾愛的拿手歌曲後，特別將該曲作為安可曲，此時拜登和尹錫悅先後上台，之後拜登將唐•麥克林親筆簽名的原聲木吉他贈送給尹錫悅，尹錫悅露出歡喜的笑容。

《美國派》為唐•麥克林的代表曲，是1971年為紀念已逝美國搖滾歌手巴迪•霍利（Buddy Holly）而創作的曲目。

▼尹錫悅現場演唱起唐•麥克林的歌曲《美國派》，時間長達約1分鐘。

在包括莉亞•莎隆嘉（Lea Salonga）在內等百老匯演員和歌手演唱完該首歌曲後，拜登和台下各位嘉賓邀請尹錫悅「直接清唱」該首歌曲，美國第一夫人吉兒女士更直接推了一把；尹錫悅首先表示，「作為韓美同盟堅實的幫手和股東，若各位願意的話，我可以唱一小段......但是我不太記得歌詞了」。

緊接著，尹錫悅便已「很久、很久以前，我仍可以記得，那音樂曾經是如何讓我笑開懷」（"A long long time ago, I can still remember how that music used to make me smile）為開頭，清唱足足1分鐘，驚人的即興演唱實力就連拜登都勾肩搭配讚嘆，「我不知道尹總統能唱得這麼好」（no damn idea），莉亞•莎隆嘉等現場嘉賓立刻拍手歡呼。

報導指出，其實唐•麥克林的代表曲《美國派》不僅是尹錫悅求學時鍾愛的歌曲，對於拜登來說更是意義非凡。拜登表示，兒子們童年時非常喜愛該首歌曲，甚至還時常將「whisky and dry」錯唱成「whiskey ‘n rye」；如今，拜登還是非常想念2015年以46歲的年齡死於腦癌的長子博•拜登（Beau Biden）。

▲▼拜登送給尹錫悅美國創作歌手唐·麥克林親筆簽名的吉他；尹錫悅現場唱起歌曲《美國派》（American Pie）（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登送給尹錫悅美國創作歌手唐·麥克林親筆簽名的吉他。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，博•拜登生前曾被視為可望繼承父親光環的政治新星，他曾於2007至2015年擔任德拉瓦州司法部長。自從長子病逝後，拜登還一度悲傷到計劃放棄參加總統大選。

根據韓媒《東亞日報》，其實在唐•麥克林留下的歌曲中，韓國人更為熟悉的是《梵谷之歌》（vincent），且該首歌同樣也深受尹錫悅喜愛，不過為何尹錫悅仍執意清唱該首歌曲？尹錫悅的友人受訪表示，「尹總統認為，（唱該首歌曲）可以向外界自然傳遞出，他深刻理解美國歷史和文化情緒的訊息，因此才選擇唱該首歌。」

►拜登白宮晚宴款待！乾杯慶「鋼鐵美韓同盟」　尹錫悅開金嗓獲掌聲

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