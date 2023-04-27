俄羅斯怕爆！《外交家》：韓國K2戰車恐打破歐陸戰「遊戲規則」

▲南韓K2黑豹主力戰車180輛去年12月首先交付給波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著俄烏戰爭邁入長期化，國際社會逐漸傳出要求南韓提供烏克蘭軍武援助的呼聲，而美國則希望南韓能提供砲彈和彈藥，以此填補庫存。美國雜誌《外交家》（The Diplomat）分析，南韓所生產的K2黑豹主力戰車可能會打破歐陸戰爭的「遊戲規則」，甚至恐將成為俄軍恐懼的噩夢。

美國雜誌《外交家》專欄作家、學者阿布拉姆斯（A. B. Abrams）於當地26日撰文，他首先在標題指出，北約組織（NATO）成員國一旦以南韓軍火商提供的武器進行武裝，恐怕將為俄羅斯帶來可怕的噩夢；他表示，波蘭陸軍今年3月公布的相片中，包含了南韓產製K2黑豹戰車的實彈射擊畫面。

阿布拉姆斯指出，波蘭去年7月和南韓簽下K2戰車的訂單，才約短短8個個月的時間，便以驚人的速度完成實戰部署，「南韓軍火商的基礎，特別是陸上裝備的生產，從各種角度來看，是所有生產北約軍隊裝備的國家中，最為堅實的。這對西歐所有方面的戰鬥力而言，非常具有價值。」

▼南韓K2黑豹戰車在波蘭總統杜達面前，成功擊中近3公里遠的目標。

內文分析，南韓雖然礙於國內政策而無法提供交戰中的國家殺傷性武器，但南韓軍火商具有高度競爭力，其存在有助於提升西方國家支援烏克蘭抵禦俄軍的戰力；而其實波蘭正是透過向南韓購買最新的K2戰車、K9自走砲，來將國內保存的俄製、德製舊型戰車提供給烏克蘭。

阿布拉姆斯表示，「K2戰車訂單只不過是提升西方國家軍援烏克蘭能力的其中一項案例。其實若從最近的案例來看，可以舉4月初美國大規模採購南韓產軍需品的案例。美國透過大規模採購南韓製彈藥，可以將美軍舊有的彈藥庫存提供給北約軍隊。」

阿布拉姆斯認為，一旦K2進入到北約組織成員國，將被賦予更重要的戰略意義，因為自從美蘇冷戰以後，西方國家和俄羅斯已不再大規模投資研發新型戰車，相關進度上始終無法取得進展，因此最新型的K2戰車若被迅速投入到北約戰力，可能將改變局勢發展。

目前美國使用M1艾布蘭主力戰車、德國使用豹2型戰車，至於俄羅斯則使用T-72主力戰車；而目前部署前線的軍事裝備雖經過符合現代戰爭的改良，但其機型還是沿用冷戰時期的裝備，可以說是相當老舊。

阿布拉姆斯表示，「冷戰結束後，西方國家便停止投資新型戰車，因此俄羅斯也安於現實。一旦南韓現代化戰車被迅速大量引進北歐軍隊，則代表將打破陸上戰爭的均衡戰力。」

報導指出，土耳其將使用南韓K2黑豹主力戰車的裝甲技術，生產1000輛的阿勒泰主力戰車；而繼挪威之後，芬蘭也被視為K2戰車的潛在客源。

另外，阿布拉姆斯也預估，一旦南韓軍火產業發展站穩腳跟，代表著歐洲軍需產業將加速邁入衰退。