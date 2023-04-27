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鄰居女大生太可愛！　日43歲男花半年「鑽牆鑿洞」偷窺猥褻

▲▼洗澡。（圖／CFP）

▲嫌犯不僅闖入被害人家中猥褻，還挖牆鑿洞，並安裝針孔攝影機偷拍。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名43歲男子因為聽聞親戚稱住家隔壁住了「可愛的女孩」，因此未經過親戚同意，就擅自拷貝對方家中的鑰匙，從閣樓「鑽牆鑿洞」，連通被害女性的房間，就是為了要偷窺並猥褻女性。警方調查後發現，嫌犯花了整整半年完成這項荒謬犯行，同時也搜出大量作案工具。

根據《日本新聞網》報導，43歲無業男子針谷啓太的親戚是被害女大生的鄰居，他因聽到親戚表示住在隔壁的女孩非常可愛，因此忍不住想要觸摸對方。針谷2022年3月先是趁著女大生忘記鎖門，擅自闖入對方家中，並對熟睡中的被害人做出猥褻行為，因此被逮。

他被依猥褻嫌疑起訴後，仍不悔改，無法壓抑想要猥褻女大生的變態心思，於是開始謀劃要從親戚家的閣樓，鑽牆並鑿洞偷窺被害人。為此，他還趁著親戚不注意，偷偷打了一把備份鑰匙，並花了半年的時間，從親戚家的浴室天花板挖洞，爬到靠近屋頂的閣樓後，再從閣樓找到女大生房間的正上方，並鑿出一個約2毫米的小洞。

警方在閣樓搜出大量的作案工具，其中還包含一把針谷自製的梯子，長達2.6公尺，就是為了從親戚家浴室爬上閣樓時使用。警方表示，針谷在女大生房間天花板鑿出一個小洞後，將針孔攝影機塞進孔洞內，並用膠帶固定，藉此偷拍。

 

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