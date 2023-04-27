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美FDA批准首款「糞菌藥丸」　對抗危險腸道感染

▲▼ 美國食品藥物管理局（FDA）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美國食品藥物管理局。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國衛生官員批准第一種由人類排泄物中的健康細菌所製成的藥丸，來對抗危險的腸道感染，讓腸道微菌叢植入治療更加容易執行。

美聯社報導，賽里斯醫療公司（Seres Therapeutics）研製出的藥丸，提供一種經充分測試且較易執行的糞菌移植療法。10多年來，醫藥專家不斷透過糞菌移植來協助患者對抗難以治療的腸道感染。

美國食品暨藥物管理局（FDA）核准的這種藥丸，可用來治療感染「困難梭狀桿菌」（Clostridium difficile）的成年人；這種細菌會導致嚴重噁心、痙攣和腹瀉。

困難梭狀桿菌感染復發時特別危險，每年導致1萬5000人至3萬人死亡。感染這種細菌可用抗生素治療，但會破壞腸道中的益菌，使患者未來更容易再次感染。這種新藥已獲准用於已接受抗生素治療的患者。

10多年前，有些醫師便開始回報利用健康捐贈者的糞便進行糞菌移植，成功幫助患者恢復腸道健康平衡並防止再度感染。

美國FDA去年批准其競爭對手輝凌製藥（Ferring Pharmaceuticals）的首個醫藥級版本療法，不過輝凌製藥的產品與原始治療程序大致相同，必須透過內視鏡將糞菌植入患者腸道。

總部位於麻薩諸塞州劍橋（Cambridge）的賽里斯醫療公司推出這款藥丸時，將以較不具侵入性為行銷重點。這種藥丸將以Vowst為名販售，治療方式是每天4粒，連續服用3天。

美國FDA最近批准的兩項療法，都是製藥業長年研究「微生物基因組」的成果，也就是生活在腸道的細菌、病毒和真菌群落。

目前，供患者植入的糞菌大多來自「糞便銀行」網絡；糞便銀行在美國各地的醫療機構和醫院中如雨後春筍般出現。

美國FDA在今天發布的新聞稿中警告，這種藥物「可能存在傳播感染源的風險。Vowst也可能含有食物過敏原。」

美國FDA是根據一項180名患者參與的研究批准這項療法，其中有88%服用藥丸的患者8週後未再感染，而服用安慰劑的患者中，此一比例為60%。

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