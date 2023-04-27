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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

差49歲爺孫戀！65歲市長爽娶「16歲選美少女」　岳母秒升高官

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 希薩姆和考安12日完婚。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西未成年結婚人口龐大，一名65歲的市長近日迎娶年僅16歲的美少女，夫妻年齡差了整整49歲，且隔天馬上任命岳母為市政高層，在當地引發爭議。

根據《每日星報》，巴西巴拉那州（Paraná）阿勞卡里亞市（Araucaria）65歲市長希薩姆（Hissam Hussein Dehaini）去年和第二任妻子離婚，今年梅開三度，12日娶回僅16歲的新娘考安（Kauane Rode Camargo）。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 考安參加選美後在社交場合認識市長。（圖／翻攝自IG）

考安就讀該市一所高中，去年參加為15至17歲少女舉辦的選美比賽「阿勞卡里亞小姐」獲得亞軍，在社交活動上與希薩姆相識後墜入愛河。

二人結婚消息一出，年齡差距成為外界關注焦點，而考安的母親瑪莉琳（Marilene Rode）原先在市政府擔任秘書長，卻在婚禮隔天就被提拔成該市文化部長，引發爭議，且瑪莉琳的手足伊麗珊傑拉（Elizângela Rode）也在市府擔任專員。當地議會則拒絕對二人的關係發表評論。

巴西民法規定，年滿16歲的男女即可結婚，但須父母雙方或法定代理人同意，直到達到18歲法定成年年齡。根據Girls not Brides組織統計，巴西有超過220萬人未成年結婚。

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