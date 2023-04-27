自慰男闖入Zoom會議「全裸清槍」！　社區委員會全驚呆了

▲ 委員會成員看到自慰畫面全都嚇呆。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約布魯克林一個社區委員會日前用Zoom召開視訊會議，沒想到一名陌生男子二度駭進會議中，在螢幕前忘情自慰，令所有與會人員當場驚呆，會議被迫中斷。

NYC community board meeting hijacked by masturbating ‘hacker’ https://t.co/xHBb9CJkZi pic.twitter.com/P9dMDtAUFL — New York Post (@nypost) April 27, 2023

根據《紐約郵報》，布魯克林社區委員會13（Brooklyn Community Board 13）成員26日晚間舉行線上會議，當地醫院代表正談論性傳染病問題時，螢幕上竟突然出現一名全身赤裸的男子，對著鏡頭狂打手槍，表情十分享受。

雖然只有短短幾秒，看到這段畫面的與會成員都滿臉震驚，還可聽見駭客的帳號傳出一連串髒話、種族主義言論，場面相當混亂，直到主席迪亞茲（Lucy Mujica Diaz）呼籲所有人退出會議，但這時螢幕中再度出現同一名男子手淫的畫面。

這段插曲導致會議開始10分鐘就被迫中斷，改用新的連結重新召開，迪亞茲也向所有委員致歉，「我們為技術上的困難道歉，不知道發生什麼事，我們被駭客攻擊了。」由於這場會議透過YouTube直播，至截稿前影片仍未下架。