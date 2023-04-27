迪士尼提告佛州州長　挺LGBTQ丟了樂園自治權！怒控「政治報復」

▲迪士尼公司因奧蘭多迪士尼樂園周邊土地自治權，與佛州州長迪尚特進入訴訟糾纏。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

迪士尼被剝奪在佛州中部主題樂園周邊約100平方公里土地的自治權後，於26日控告共和黨佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）與他欽點的監督委員會。迪士尼在訴訟中指控正在準備2024年美國總統競選的迪尚特精心策劃了一場「針對性的政府報復行動」，將政治權力武器化，懲罰迪士尼行使言論自由權。

根據CNN報導，佛州州長迪尚特2022年3月簽署通過議會立法《父母教育權利法》，包含規定公立學校自幼稚園至小學三年級，禁止在課堂上教授「性傾向」、「性別認同」等內容，被批評為「不准說同性戀法」（Don't Say Gay Law）。在華特迪士尼公司強力反對並表達對LGBTQ族群的支持後，一年多來與佛州政府陷入持續鬥爭。

佛州議會2023年再通過修法將迪士尼在奧蘭多主題公園附近土地的特別徵稅區監管單位成員從迪士尼任命，改由州長迪尚特親自任命。而監督委員會現任5名成員全都是迪尚特的政治盟友，主席加西亞（Martin Garcia）更曾為迪尚特提供政治獻金。加西亞就迪士尼提告一事表示，「他們製造了絕對的法律亂象，好嗎？這是行不通的。」

迪士尼方面則指控，迪尚特與他欽點的監督委員會所進行的報復「已經威脅到迪士尼的商業營運，危及公司在當地的經濟展望，並且侵犯了迪士尼的憲法權利」。訴訟也提到，迪士尼因為表達了州長與其盟友不喜歡的觀點，才會陷入這種令人深感遺憾的處境，幸運的是，迪士尼有足夠資源來反對政府報復，但換作是小型企業和個人很可能束手無策，「在美國，政府不能因為你說出自己的想法而懲罰你」。

▲佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）正準備角逐共和黨總統候選人初選。

迪尚特辦公室新聞主任芬斯克（Taryn Fenske）反嗆，「我們不知道有一家公司擁有任何合法權利能夠運作自己的政府，或者主張其他企業未享有的特權。這起訴訟又是一次不幸案例，顯示出他們想要破壞佛州選民的意願，並在法律範圍之外行事。」

CNN指出，迪尚特與迪士尼的紛爭已成為2024年美國總統大選共和黨初選的引爆點，包含前總統川普在內的其他共和黨內潛在競爭對手都嚴厲批評了迪尚特，稱其行為「反商業」（anti-business）。但迪尚特則將他與迪士尼的正面交鋒描述成在「喚醒」企業，並藉此建立自我政治品牌，在他的新書自傳中有一整章都是關於迪士尼，最近幾周在全國各地發表的政治演說中，提及迪士尼的事也占據了很大篇幅。