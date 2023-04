俄羅斯祭月薪7.6萬解兵荒　國防部廣告籲「做個男子漢！」

▲俄羅斯國防部近期加大募兵力度,街道上隨處可見招聘職業軍人的看板。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者任庭儀/編譯

俄羅斯國防部近期加大募兵力度,發布一則宣傳廣告呼籲俄羅斯男性「做個男子漢」加入軍隊,還開出每月20萬盧布(約新台幣7萬6000元)高薪。除此之外,國防部承諾將提供住房幫助、家庭安全保障等優渥待遇。專家指出,這項徵兵運動很可能會成功,尤其是在俄羅斯的貧困小鎮。

綜合路透社、CNBC等報導,隨著基輔準備在烏東發起反攻,俄羅斯徵兵步伐開始快馬加鞭。首都隨處可見招聘職業軍人的看板,寫著「我們的工作是保家衛國」、「光榮的工作和體面的薪水」等標語。

