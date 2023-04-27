俄羅斯祭月薪7.6萬解兵荒　國防部廣告籲「做個男子漢！」

▲俄羅斯國防部近期加大募兵力度，街道上隨處可見招聘職業軍人的看板。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯國防部近期加大募兵力度，發布一則宣傳廣告呼籲俄羅斯男性「做個男子漢」加入軍隊，還開出每月20萬盧布（約新台幣7萬6000元）高薪。除此之外，國防部承諾將提供住房幫助、家庭安全保障等優渥待遇。專家指出，這項徵兵運動很可能會成功，尤其是在俄羅斯的貧困小鎮。

綜合路透社、CNBC等報導，隨著基輔準備在烏東發起反攻，俄羅斯徵兵步伐開始快馬加鞭。首都隨處可見招聘職業軍人的看板，寫著「我們的工作是保家衛國」、「光榮的工作和體面的薪水」等標語。

new russian recruitment video just dropped

for ‘real men’ onlypic.twitter.com/nH9S4JQC19 — ian bremmer (@ianbremmer) April 20, 2023

除了實體廣告刊版，國防部近日也在社群媒體發布一則宣傳廣告，影片中說著「你是個男子漢！成為一個真男人！」的口號，試圖激發俄羅斯人的男子氣概，亦開出每月20萬盧布高薪、住房幫助、家庭安全保障等誘因，鼓勵他們與國防部簽訂志願兵合約加入軍隊，目標為招募40萬名新兵。

相比去年強制徵召令，這次的招募活動受到一些人稱讚。來自俄羅斯南部21歲的列普卡（Pyotr Lipka）就說，「在俄羅斯，這筆錢足夠養活一家人，而且簽合約比被動員好多了。」

俄羅斯非政府民調組織列瓦達中心（Levada Centre）負責人伏科夫（Denis Volkov）表示，這項運動可能會取得成功，尤其是在俄羅斯的貧困小鎮，這種方法似乎有效，「我們沒有看到秋天那時的恐慌，也沒有人排隊離開。」

▲克里米亞辛佛羅波爾徵兵中心，徵招入伍的俄羅斯士兵在出發前列隊。（圖／路透）



英國國防部23日指出，新一輪徵兵運動旨在吸引有著俄羅斯男子氣概的新兵，也就是「真正的男人」，並強調了參軍可獲得的經濟利益，但不太可能招滿預計的40萬名志願兵。

俄羅斯去年9月宣布強制性動員，導致數千名男性為避免徵兵逃離家園，當局現在改用種種誘因說服男性入伍，盡可能避免強制徵兵以減少國內反對的聲音。