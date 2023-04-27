援烏戰車到了！美方估：烏軍處於「有利位置」　5月發動反攻

▲美國陸軍上將卡沃里（Christopher Cavoli）表示，烏軍正處於反攻的有利位置。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美軍駐歐洲最高將領卡沃里（Christopher Cavoli）26日在美國眾議院軍事委員會上表示，烏克蘭部隊正處於反攻的有利位置，西方盟國承諾及時交付的戰車幾乎已全數運抵，火砲彈藥不足也有所改善，不過他也指出，俄軍的人數規模如今比開戰初期來得更大。美方官員估計，烏軍最早將在下月開始反攻。

根據紐約時報與CNN報導，美軍駐歐洲司令部司令、北約歐洲盟軍最高指揮官卡沃里上將表示，烏軍反攻所需的西方戰鬥車輛幾乎全數運抵，「超過98%的戰車已經部署在那裡。」兩個月前，美國官員擔心軍備援助不及烏克蘭彈藥耗損的情況已出現改變，美國和北約盟友向烏克蘭提供大量火砲彈藥，以應對期盼已久的反攻。

卡沃里稱，「根據我們與烏克蘭非常謹慎建立的推測模型，烏軍正處於有利地位」。另外，他也表示，美國正在就可能的突襲行動與烏克蘭進行合作，「我們也將繼續提供物資運送，以維持他們的行動。」當被問到為何美國沒有交付F16等先進戰機時，卡沃里回應，烏軍在這次反攻中有其他更急迫的需求。美方官員估計，反攻行動最早將於下月展開。

美國國防部助理部長瓦蘭德（Celeste Wallander）表示，援烏優先清單上，西方先進戰機約只排在第8順位，官員將重點放在「防空、火砲和裝甲」等最高優先能力的資源上。烏方聲稱，反攻目標是突破俄羅斯的防禦工事，使俄軍大範圍潰敗，但美國官員評估反攻不太可能朝著烏克蘭有利方向，大幅改變戰局。

卡沃里就警告，儘管俄軍地面部隊已經有所折損，但目前俄軍整體人數規模，比烏俄戰爭開始前還要多，「空軍折損很少，只損失了80架飛機，他們還有1000架戰機和轟炸機。海軍則損失一艘船艦。」他還指出，俄軍一邊在烏克蘭作戰，另一邊俄羅斯潛艇在大西洋的巡航卻更加活躍，水下活動比多年來看到的都來得更頻繁。