採訪緬甸番紅花革命中彈亡　日本記者長井健司「最後畫面」首曝光

記者詹雅婷／綜合報導

日本50歲記者長井健司2007年在緬甸採訪番紅花革命（Saffron Revolution）期間中彈身亡。如今家屬選擇公布他15年前拍攝到的最後畫面，包括現場示威群眾以及一輛滿載士兵的卡車。

綜合衛報、半島電視台報導，這場2007年由僧侶帶頭發起的大規模反對軍政府示威至少有31人死亡，緬甸安全部隊逮捕數千人，是該國數十年來反對軍事統治的最大起義之一。當時長井健司（Kenji Nagai）服務於日本APF影像新聞機構，在2007年9月27日這天到最大城市仰光採訪拍攝。

當時示威者與僧侶們聚集在仰光蘇雷塔附近街道，唱著歌、喊著口號，警方在現場擋住這群人的去路，接著滿載士兵的卡車到場，長井健司也把鏡頭對準自己。

「軍隊來了」，他說，「我認為這是一支全副武裝的部隊，寺廟前面擠滿市民，市民們聚集在佛像前，一輛全副武裝的軍用卡車已經到了。」接著人群散開，畫面在發生致命事件前中斷。

▲長井健司在士兵持槍瞄準時，以背靠地面的姿勢躺在地上、舉起攝影機拍攝。（圖／路透）

外傳長井健司是軍方朝示威者開槍時中彈，依據2007年一段流傳的影片，他在士兵用步槍瞄準時，以背靠地面的姿勢躺在地上、舉起攝影機拍攝。這一幕被在場的路透社記者拉提夫（Adrees Latif）拍攝下來，這張照片於2008年獲得普立茲新聞獎。

緬甸當局宣稱，長井健司遭流彈擊中後死亡，但有消息指出，他是被士兵近距離射殺。令人關注的是，他過世之後，攝影機也跟著不見，時隔多年，才由緬甸民主之聲（Democratic Voice of Burma）尋回，並於4月26日歸還家屬。

長井健司的攝影機是何時、如何被找到，以及這段時間內被保存在哪裡，這些細節目前仍不清楚。家屬小川原子（Noriko Ogawa）在曼谷接受採訪時表示，希望這些畫面能提高外界對緬甸當前暴力事件的認識，相機和影像將送回日本進行分析，對長井健司的死進行徹底調查。