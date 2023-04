俄羅斯米格-31戰機「空中炸成火球」　墜湖畫面曝光

▲可搭載高超音速導彈「匕首」的MiG-31戰機。(圖/俄新社)

實習記者任庭儀/編譯

號稱「天下第一快」的俄羅斯戰機米格-31(MiG-31)於26日進行例行訓練時,在西北部與芬蘭接壤地區突然爆炸起火,隨後垂直墜入湖中。俄羅斯國防部表示,米格-31墜毀在荒於人煙的區域,事故並未造成傷亡。

綜合俄羅斯《塔斯社》、俄羅斯新聞社(RIA)報導,疑似戰機其中一個發動機起火,導致這起飛行事故,飛機墜毀在西北部摩爾曼斯克(Murmansk)地區無人居住的湖邊。2名飛行員也安全彈射逃生,被搜救人員用直升機救走,現在安然無恙。

A MiG-31 from the Russia’s 98th Composite Aviation Regiment crashed in Murmansk. The crew ejected and survived. https://t.co/0Xj9N7IM02https://t.co/4bIFnsMnPshttps://t.co/009oxjUwlshttps://t.co/1JdXGdxfa7 pic.twitter.com/BbG4bKzzQP