俄羅斯米格-31戰機「空中炸成火球」　墜湖畫面曝光

▲可搭載高超音速導彈「匕首」的MiG-31戰機。（圖／俄新社）

實習記者任庭儀／編譯

號稱「天下第一快」的俄羅斯戰機米格-31（MiG-31）於26日進行例行訓練時，在西北部與芬蘭接壤地區突然爆炸起火，隨後垂直墜入湖中。俄羅斯國防部表示，米格-31墜毀在荒於人煙的區域，事故並未造成傷亡。

綜合俄羅斯《塔斯社》、俄羅斯新聞社（RIA）報導，疑似戰機其中一個發動機起火，導致這起飛行事故，飛機墜毀在西北部摩爾曼斯克（Murmansk）地區無人居住的湖邊。2名飛行員也安全彈射逃生，被搜救人員用直升機救走，現在安然無恙。

社群媒體上網友發布的影片顯示，這架米格-31在飛行中，尾端突然起火並且火勢越來越猛烈，在空中左右擺盪後垂直墜落，部分機身散落在結冰的湖岸邊。

米格-31於1982年服役，是目前世界上飛行速度最快的戰鬥機和攔截機，具超強動力系統及遠程超聲波探測功能，被認為是空中預警機與戰鬥機的結合體，北約代號捕狐犬（Foxhound）最大速度2.83馬赫。

2月下旬俄羅斯另一架蘇愷25戰機（Su-25）也曾在烏克蘭邊境地區發生墜機事故，1名飛行員在逃生後傷重不治。