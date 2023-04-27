24歲女在家離奇被射下體　「私處取出2cm子彈」成史上第一例！

▲子彈卡女子私處，登上醫學期刊。（圖／翻攝自International Journal of Surgery Case Reports）

記者李振慧／綜合報導

東非索馬利亞一名24歲女子在家休息時，莫名被一顆流彈射中下體，緊急送醫發現子彈竟然卡在陰蒂，醫生將她局部麻醉後成功取出子彈，由於子彈造成陰蒂受傷的案件非常罕見，也讓本案成為史上首起案例，近來登錄在國際外科雜誌病例報告(International Journal of Surgery Case Reports)中。

這名24歲女子坐在家中客廳時，一顆2公分子彈突然穿透天花板射中她，她下體感到一陣劇痛，被緊急送到摩加迪休市(Mogadishu)的埃爾多安醫院(Erdoğan Hospital)，斷層掃描顯示一顆子彈卡在陰蒂中，需要動手術才能取出。

研究者在報告中寫道，「據我們所知，子彈卡陰蒂內的案例是史上首例」，外科醫生將患者局部麻醉後，順利從私處取出子彈，女子休養後隔天便已經出院，一個月後回診也沒有併發症。

報告中指出，非妊娠原因造成的「外陰外傷」十分罕見，通常造成原因可能與運動、燒傷、動物攻擊或性侵有關，幸好子彈是低速射入女子體內，才沒有造成更嚴重的傷害。