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美國饒舌歌手「頸部被刺」命喪獄中　得年22歲

▲▼美國洛杉磯22歲饒舌歌手MoneySign Suede（本名Jaime Brugada Valdez）。（圖／翻攝自IG）

▲22歲饒舌歌手MoneySign Suede去年才剛發行最新專輯。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯22歲饒舌歌手MoneySign Suede（本名Jaime Brugada Valdez）去年12月因持槍被判入獄，關押獄中，但25日晚間卻傳出不幸身亡的消息，他在獄中頸部被刺，得年22歲。

綜合TMZ、美聯社等報導，MoneySign Suede去年服刑被關押在索萊達懲教訓練設施，刑期32個月，但獄方25日晚間9時55分進行人數清點時，發現他不見人影。隨後，他被發現陳屍淋浴區，儘管隨即進行CPR搶救，仍宣告不治。

律師羅森伯格（Nicholas Rosenberg）向媒體透露，MoneySign Suede是在淋浴時被刺傷，傷口處在頸部。

▲▼美國洛杉磯22歲饒舌歌手MoneySign Suede（本名Jaime Brugada Valdez）。（圖／翻攝自IG）

一名囚犯指出，MoneySign Suede被發現陳屍在關押普通犯人的區域，但這極不尋常，因為饒舌歌手通常會被關在敏感需求區，這區是為對安全有特殊疑慮或具公眾形象的囚犯準備。監獄官員表示，正調查這起事件是否為他殺。蒙特雷郡地方檢察官辦公室正針對這起事件展開調查，死因確認中。

報導提及，MoneySign Suede於2021與大西洋唱片簽約，並於去年9月發行最新專輯《Parkside Baby》。2022年12月，他在河濱郡被判處2年8個月刑期，罪名是持有槍枝的兩項重罪。

▼ 他被判處32個月刑期。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國洛杉磯22歲饒舌歌手MoneySign Suede（本名Jaime Brugada Valdez）命喪監獄中，得年22歲。（圖／達志影像／美聯社）

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