iPhone掉進海33天「全機都是沙」慘況曝光　2步驟成功開機

記者詹雅婷／綜合報導

美國明尼蘇達州一名27歲男子前往夏威夷度假，不小心把iPhone 14 Pro Max掉進海中，沒想到在手機泡水33天之後，有人找到他的手機，先是把它放入米與鹽中吸取水分，一周後充電，便順利成功開機，物歸原主，讓他大吃一驚。

綜合福斯新聞、KHON2報導，27歲男子西格爾科（Zach Siggelkow）去年12月與母親海倫（Helen）等人一起到夏威夷威基基海灘度假，在旅程的最後一天，他不顧海倫的警告，堅持要玩獨木舟，在海上待了約4小時，記錄飛越當地上空的飛機。

但隨著海浪一陣陣襲來，獨木舟翻覆，西格爾科落海，他的手機也跟著掉進海中，「我找回獨木舟、划槳和救生衣，但手機和太陽眼鏡掉了」。最終，他在沒有找到手機的狀態下返回明尼蘇達州。

沒想到在返家約一個月後，西格爾科收到一封來自布魯金斯（Karl Brookins）的電子郵件。此人宣稱，他於1月23日在潛水時撿到手機，把手機放入鹽和米之中吸走水分，一周後充電，最終順利開機，並在解鎖後取得電子信箱地址，最終免費把手機寄回給西格爾科。

西格爾科透露，儘管不確定布魯金斯當初是如何把手機解鎖，但直到現在，手機仍能正常運作。依據蘋果公司官網介紹，iPhone 14可在6公尺深的水下浸泡30分鐘。