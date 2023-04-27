義大利記者遭俄狙擊手埋伏釀1死　基輔：俄羅斯只知道開槍

▲第聶伯河沿岸設有地雷警告標示。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

義大利《共和報》稱，該報社記者在烏克蘭南部遭遇伏擊，造成1名義大利記者受傷，其烏克蘭採訪助手不幸中槍身亡，疑似俄羅斯狙擊手開槍射殺。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，「俄羅斯人不在乎你是俄羅斯人、義大利人還是烏克蘭人，他們只知道開槍。」

綜合《衛報》、BBC報導，《共和報》26日稱，報社記者祖尼諾（Corrado Zunino）與助手比蒂克（Bogdan Bitik）是在赫爾松第聶伯河（Dnipro River）附近遭遇襲擊，由於狙擊手在場，目前很難找回比蒂克的屍體。

Near Antonovsky bridge in Kherson, Italian journalist Corrado Zunino was wounded. And citizen of Ukraine, Bogdan Bitik, who accompanied him, was killed, as result of Russian sniper attack

The two traveled making themselves clearly recognized as journalistshttps://t.co/DxBqNjDv8D pic.twitter.com/HIDPdmCUIo — Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) April 26, 2023

祖尼諾接受採訪時說，當時他們都身穿寫有「PRESS」的上衣以及防彈背心，上面的彈痕清晰可見，「我的右肩被子彈擦過，就是擊中我朋友比蒂克的那顆子彈。我看到他躺在地上一動不動...他是我的好朋友，這痛苦令人難以忍受。」

烏克蘭外交部長庫列巴告訴義大利媒體，俄羅斯人應對此次命案負責，他們不在乎對方是俄羅斯人、義大利人還是烏克蘭人，他們只知道開槍。義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，外交部正與烏克蘭當局合作，將祖尼諾送回義大利。

據國際記者聯合會（International Federation of Journalists）稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有12名記者和媒體工作者在烏克蘭遇害、18人受傷，其中大多是烏克蘭人。

自開戰以來赫爾松地區就被俄軍佔據，近來消息傳出，烏軍已在第聶伯河東岸設立據點，計畫發動全面反攻。