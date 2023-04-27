16歲足球員突背痛、站不起來　診斷罹血癌「不到1天死亡」！

▲ 凱爾平時身體健康，沒有任何疾病徵兆。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州費城16歲高中生凱爾（Kyle Limper）熱愛美式足球、跑步和摔角，平時身體健康，有天打籃球後卻突然背痛送醫，病情迅速惡化到幾乎無法站立，未料竟診斷出血癌，不到一天內不幸身亡，令親友措手不及。

綜合《紐約郵報》等美媒報導，凱爾的父親肯（Ken Limper）受訪說明，當時兒子打完籃球後背部疼痛，他便帶著兒子去掛急診，院方曾提醒，若幾天後沒有好轉就必須回診，未料「幾天後他連站都站不起來」。

凱爾甚至無法下床，必須靠旁人扶他站起來，然後又倒回床上。眼看病情不斷惡化，他被救護車送往另一家醫院，13日診斷出罹患白血病，當天就不幸過世，死因是癌症引發的血液感染。

凱爾的訃聞寫道，他擔任肯辛頓高中（Kensington High School）足球隊員，高一就當上隊長，還參加過田徑及摔角比賽，成績都相當亮眼，「他在4月13日以前是個健康快樂的年輕人，沒有任何罹患疾病的跡象。疾病就這麼到來，並在同一天帶走他」。

他對大學生活滿懷期待，想學習刑法及犯罪調查，也希望繼續打橄欖球。親友對無私、慷慨又充滿愛心的凱爾非常想念，並在募資平台上為他募款舉行葬禮。