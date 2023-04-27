達里歐：美中已處於戰爭邊緣　2024大選前是「非常危險的時期」

▲橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國橋水基金創辦人、億萬富翁達里歐（Ray Dalio）表示，美中已經處於「戰爭邊緣」，且在明（2024）年美國總統大選即將來臨，美國兩黨政治只會更加惡化美中局勢，包含明年1月的台灣總統大選也可能加劇緊張，因此未來18個月將是高風險期。

根據《澳洲金融評論報》（AFR）報導，最近剛結束13天中國行的達里歐表示，他夾在全球最大兩個經濟體之間，享受特權卻同時處於尷尬的境地。橋水基金為主權財富基金中國投資有限責任公司（China Investment Corp）管理著數十億美元資金。但達里歐本人卻對美中局勢不太樂觀。

達里歐在LinkedIn上發布文章指出，「美國和中國正處於戰爭的邊緣，超出了談判能力。」他指的是美中似乎更加接近制裁戰爭或軍事戰爭，儘管雙邊都不樂見，但許多人認為可能發生。他解釋，美中關係非常糟糕，談判只會使局勢惡化，「我的意思是，關於重大問題的討論已經變成互相指責，非但沒幫助，反而造成關係惡化。」

他提出理由稱，美中雙方都非常接近對方的「紅線」，同時利用邊緣政策（brinksmanship）逼迫對方「冒著跨越紅線的風險」，在2024年美國總統大選到來之前，接下來18個月內美國民主黨或共和黨政客都會更激烈地將局勢推向邊緣。

他認為，定於2024年1月舉行的台灣總統大選也可能加劇緊張，「從現在開始到2024年美國和台灣選舉季的政治時序，可能會讓美國採取更多極端反中的邊緣政策」。他直言，「這將是一個非常危險的時期」。

不過，他也強調這並不代表美中一定會越過紅線，「我處於中間立場，既要幫助雙方，又要在幫助的過程中不傷害任何一方。」