3小時完賽倫敦馬拉松！　男跑者卻在回家途中猝死

▲尚克斯順利完賽，但卻在返家途中猝死。（圖／臉書）



記者王佩翊／編譯

英國一名熱愛運動的男子23日參加玩倫敦馬拉松比賽，不但3小時便完賽，然而他卻在返家途中突然暴斃身亡。他的妻子公布了逝世消息後，許多馬拉松愛好者也表示哀悼。死者曾在全球各國參加各種路跑比賽，甚至在不同距離的賽事中獲得多個冠軍。此外，他的死因仍待後續驗屍報告才能釐清。

根據《每日郵報》報導，來自諾丁漢的尚克斯（Steve Shanks）是一名經驗豐富的運動員，同時也是當地俱樂部霍爾姆皮埃爾龐特跑步俱樂部的成員。尚克斯的妻子日前在臉書上發文指出，「我必須悲傷地宣布，我失去了最好的丈夫史蒂夫尚克斯。」

尚克斯23日在返家途中突然昏倒，然而當天他才剛完成倫敦馬拉松的比賽，並以2小時53分的驚人成績完賽，怎知卻驟逝。倫敦馬拉松的主辦單位同樣也發表聲明證實這項消息，並表示哀悼之意。

尚克斯生前熱愛運動，經常到歐洲各國參加路跑活動與比賽，甚至曾經贏得多項冠軍，而他的俱樂部在得知消息後也深感震驚。

本屆倫敦馬拉松有超過4.8萬名選手完成比賽，然而根據統計，倫敦馬拉松自從1981年首次開賽後，除了尚克斯之外，共有13名選手在比賽中死亡。