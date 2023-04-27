　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

說好的停火呢？　蘇丹街頭再爆激烈交戰

▲蘇丹停火破局。（圖／路透）

▲蘇丹停火破局。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘇丹交戰雙方周一（24日）宣布停火72小時，之後同意延長至28日，開放各國盡快撤僑，但26日尚未結束，就又傳出在電視台與電台大樓附近爆發交戰。

BBC報導，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的電視台與電台大樓附近傳出槍聲，當地狀況相當惡劣，除了缺乏燃料和醫師治療外，人們連基本的食物和乾淨的水源都沒有，也無法領錢。

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）批准了來自非洲區域組織IGAD的提議，該提議建議政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）派遣特使，前往南蘇丹的朱巴討論細節。

兩軍於4月15日爆發衝突，經國際斡旋於22日第一次同意停火，但很快又發生駁火，直到本周一（24日）同意再次停火，雙方一度遵守協議，結果26日還未結束就又開火。26日當天仍然可以聽見爆炸聲和槍聲，戰機也繼續升空，不過仍比停火協議達成前更安靜，處於各國撤僑行動還能進行的狀態。

兩軍日夜都在交戰，雙方也會在路邊設置檢查哨，不過已調走部分人力至其他區域。雙方都聲稱奪下了機場、軍隊總部等重要據點，但因為網路和手機通訊都非常微弱，相關消息難以證實。

目前至少459人因這場衝突死亡，估計實際人數會更高。世界衛生組織（WHO）先前表示，他們預期因為疾病、缺乏食物、清水以及醫院設施的毀損，實際死亡人數會多非常多。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
這地方發錢了！　3.8萬人可領2200元
獨／華夏董事會通過台科大整併！　最快5月底停招
言承旭柴智屏「22年前鬧翻」內幕！　節目崩潰暴走嗆：吸血鬼
快訊／觀光客「圍毆澎湖人」引眾怒！　3嫌6萬交保
「嘿Siri打給爸爸」機智警找到iPhone失主　一排留言卻
全台雲圖「一片紅」！　鄭明典曝原因
連假變天掉10℃！　梅雨最新預測時間出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

說好的停火呢？　蘇丹街頭再爆激烈交戰

美官員：烏克蘭反攻俄羅斯處於有利位置

突嚴重胃寒　土耳其總統艾爾段取消2天競選集會

美：樂見習近平與澤倫斯基通話　聽取烏方說法

隱瞞參與中國千人計畫　哈佛大學前教授被判軟禁6個月

80歲高齡拚連任！拜登自覺狀況良好　批川普危害民主

拜登、尹錫悅宣布協議　美核潛艦逾40年來將首度部署南韓

拜登尹錫悅會談　討論促進台海和平穩定

尹錫悅訪美：朝鮮半島和平靠「實力」　非仰賴對方善意

澤倫斯基與習近平直接通話　普丁和俄羅斯火大了

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

說好的停火呢？　蘇丹街頭再爆激烈交戰

美官員：烏克蘭反攻俄羅斯處於有利位置

突嚴重胃寒　土耳其總統艾爾段取消2天競選集會

美：樂見習近平與澤倫斯基通話　聽取烏方說法

隱瞞參與中國千人計畫　哈佛大學前教授被判軟禁6個月

80歲高齡拚連任！拜登自覺狀況良好　批川普危害民主

拜登、尹錫悅宣布協議　美核潛艦逾40年來將首度部署南韓

拜登尹錫悅會談　討論促進台海和平穩定

尹錫悅訪美：朝鮮半島和平靠「實力」　非仰賴對方善意

澤倫斯基與習近平直接通話　普丁和俄羅斯火大了

跟進巴西！　南美第二大經濟體阿根廷使用人民幣結算大陸進口商品

中壢男衝八德匯百萬給詐團投資　警嘆：人牽不走、鬼牽跟著走

飛日本「不用疫苗證明」擬提前　達人推測1原因！

彰化這地方發錢了！3.8萬人可領2200元　最快6月底就入帳

怪物女團NewJeans全被精品包了　貓系女孩Haerin當Dior大使

奇萊東稜失足男獲救！輕微腦震盪無法走 　2隊警消護送下山

2024醫師總統「健保有解？」 　台大醫2理由：不會有很高期待

勞斯萊斯「全車鑲滿鑽」引轟動！網全驚呆：想不注意都難

建構優質安全大台南　跨局處協調以強化城市抗災韌性

獨／與台科大整併！華夏科大補償百位教師　最多可領6到10個月全薪

6千萬豪宅「瞬間解體」　才買1年多直滑落懸崖

國際熱門新聞

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

空姐拉9歲兒「入肯亞邪教」活活餓死！

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

狗狗狂聞路人　替洗腎主人找到捐贈者

澤倫斯基與習近平直接通話　普丁火大了

日大臣得知首相遇襲　先吃完鰻魚飯

4男女機艙大亂鬥　「打破窗戶」緊急迫降2次

不敢出櫃...日同志市議員「告白台灣伴侶」

拜尹會宣布：美國核潛艦逾40年來將首度部署南韓

中國太戰狼　反使他國同情台灣

美特別301報告　點名台灣非法網路協定電視猖獗

微軟和Alphabet財報優異　美股跌228點

更多熱門

相關新聞

陸蘇丹撤僑被遊覽車司機放鴿子 女外交官穿防彈衣指揮400多人撤離

陸蘇丹撤僑被遊覽車司機放鴿子 女外交官穿防彈衣指揮400多人撤離

北非國家蘇丹爆發嚴重內戰，首都喀土穆成為雙方交火最激烈的戰場。相較於歐美部分國家派出特種部隊協助撤僑，大陸選擇直接將僑民送往鄰近的埃及等鄰國避難。事前準備完成後，大陸駐蘇丹使館在24日清晨5時聚集400多名僑民準備撤離，卻碰上預訂好的大巴車（遊覽車，下同）司機用各種理由放鴿子，現場只到了一輛，只好在槍砲聲中緊急調車。

蘇丹實驗室被攻佔　WHO：恐爆生化危機

蘇丹實驗室被攻佔　WHO：恐爆生化危機

把握蘇丹停火　英國開始大規模撤離公民

把握蘇丹停火　英國開始大規模撤離公民

日本「蘇丹撤僑」還剩1人！政府諾全力協助

日本「蘇丹撤僑」還剩1人！政府諾全力協助

蘇丹同意停火72小時！　開放各國撤僑窗口

蘇丹同意停火72小時！　開放各國撤僑窗口

關鍵字：

蘇丹內戰

讀者迴響

熱門新聞

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

連假變天！　降9℃雨區擴大

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

前SBL射手王男桂　驚傳車禍離世

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面