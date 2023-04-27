說好的停火呢？　蘇丹街頭再爆激烈交戰

▲蘇丹停火破局。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘇丹交戰雙方周一（24日）宣布停火72小時，之後同意延長至28日，開放各國盡快撤僑，但26日尚未結束，就又傳出在電視台與電台大樓附近爆發交戰。

BBC報導，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的電視台與電台大樓附近傳出槍聲，當地狀況相當惡劣，除了缺乏燃料和醫師治療外，人們連基本的食物和乾淨的水源都沒有，也無法領錢。

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）批准了來自非洲區域組織IGAD的提議，該提議建議政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）派遣特使，前往南蘇丹的朱巴討論細節。

兩軍於4月15日爆發衝突，經國際斡旋於22日第一次同意停火，但很快又發生駁火，直到本周一（24日）同意再次停火，雙方一度遵守協議，結果26日還未結束就又開火。26日當天仍然可以聽見爆炸聲和槍聲，戰機也繼續升空，不過仍比停火協議達成前更安靜，處於各國撤僑行動還能進行的狀態。

兩軍日夜都在交戰，雙方也會在路邊設置檢查哨，不過已調走部分人力至其他區域。雙方都聲稱奪下了機場、軍隊總部等重要據點，但因為網路和手機通訊都非常微弱，相關消息難以證實。

目前至少459人因這場衝突死亡，估計實際人數會更高。世界衛生組織（WHO）先前表示，他們預期因為疾病、缺乏食物、清水以及醫院設施的毀損，實際死亡人數會多非常多。