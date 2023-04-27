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突嚴重胃寒　土耳其總統艾爾段取消2天競選集會

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段宣布在家休養2天。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）掌權20年後，正面臨最艱難的一次連任挑戰，不過預定26日及27日的競選集會宣布取消，他在25日晚間的電視直播節目中突然感到不適，因為健康因素必須暫時休息。

綜合外電報導，艾爾段26日在推特發文，「今天，我會遵循醫師的署副，在家裡好好休息。」他說這只是忙碌工作帶來的小小不方便。艾爾段本人原本預定在26日當天要連跑土耳其3個城市造勢，將由副總統歐克台（Fuat Oktay）代為出席。

艾爾段25日晚間出席《土耳其電視台》直播訪問，途中因為腹部不適，節目中斷約20分鐘。他再次返回鏡頭前時解釋，因為「嚴重胃寒」，考慮取消訪問，節目最終提早結束。事實上當天訪問已延遲1個半小時才開始，因為艾爾段接連2天忙跑選舉行程，表示是行程緊湊引發的身體狀況。

艾爾段這次總統選舉的對手，是由6個政黨組成的反對派聯盟，共同支持74歲的前官僚、樸素的候選人奎里達歐魯（Kemal Kılıçdaroğlu），他在民調中領先艾爾段。

69歲的艾爾段於2003年擔任總統，之後連選連任至今已達20年之久，國內累積了許多不滿，於5月14日舉行的總統大選將是他掌權以來面臨最艱困的一次挑戰。

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