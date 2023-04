突嚴重胃寒　土耳其總統艾爾段取消2天競選集會

▲土耳其總統艾爾段宣布在家休養2天。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)掌權20年後,正面臨最艱難的一次連任挑戰,不過預定26日及27日的競選集會宣布取消,他在25日晚間的電視直播節目中突然感到不適,因為健康因素必須暫時休息。

綜合外電報導,艾爾段26日在推特發文,「今天,我會遵循醫師的署副,在家裡好好休息。」他說這只是忙碌工作帶來的小小不方便。艾爾段本人原本預定在26日當天要連跑土耳其3個城市造勢,將由副總統歐克台(Fuat Oktay)代為出席。

“There was intense campaign work today and I had a serious cold due to these campaigns. For a while, I wondered if it would be misunderstood if we canceled the program,” Erdogan says pic.twitter.com/3afanqZ03z