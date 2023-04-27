拜登尹錫悅會談　討論促進台海和平穩定

▲南韓總統尹錫悅訪美，與拜登總統會面。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓26日專電

美國總統拜登今天在與南韓總統尹錫悅舉行雙邊會談後表示，雙方討論共同促進台海和平穩定，確保南海與其他地區的航行自由。

拜登（Joe Biden）今天在白宮歡迎抵美進行國是訪問的尹錫悅。這是拜登上任後第2位到華府進行國是訪問的外國領袖，也是首位來自印太地區的國家元首。

會後兩人召開聯合記者會時，拜登指出，美韓共同防禦條約如鋼鐵般堅定（ironclad），包括對擴大嚇阻的承諾，以及核威脅、核威嚇。面對北韓不斷增加的威脅與公然違反美國制裁，此尤為重要。

拜登並表示，美韓正在共同努力，包括透過與日本的三邊合作以確保印太地區未來自由、開放、繁榮與安全。他也肯定南韓日前提出的新印太戰略，肯定美韓兩國的一致性。

拜登指出，他與尹錫悅在今天的雙邊會談中，也針對共同努力促進台海和平穩定，確保南海與其他地區航行自由進行討論。

美韓領袖也重申與烏克蘭人民同在的共同承諾，反對俄羅斯對烏克蘭自由、領土完整與民主的野蠻攻擊。俄羅斯公然違反國際法的情況下，南韓對烏克蘭的大力支持十分重要。

尹錫悅則表示，今天與拜登進行建設性會談的第一個關鍵成果是擴大嚇阻，因為朝鮮半島的可持續性和平不會自動發生，韓美將強化兩國對北韓和威脅與飛彈威脅的延伸威嚇，以便能透過壓倒性力量優勢實現和平。

尹錫悅指出，美韓同意，在北韓發動和攻擊時，兩國領袖將立即進行協商溝通，並承諾將動用包括美核武在內的所有聯盟力量，以迅速、壓倒性且果斷地作出回應。

他並表示，美韓將成立核磋商小組（NCG），制定具體計畫以運作新的擴展嚇阻系統，美韓將分享關於因應北韓挑釁的核武器與戰略武器運作計劃資訊，並就如何規劃和執行結合南韓最先進常規軍力與美國核能力的聯合行動定期磋商。

美韓領袖會談也觸及經濟、投資與量子科技等領域合作。