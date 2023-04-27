澤倫斯基與習近平直接通話　普丁和俄羅斯火大了

▲普丁與俄羅斯聲稱是烏克蘭不願進行和平談判，不過俄方要求的協議內容讓烏克蘭無法接受。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯自去年2月24日入侵烏克蘭後，中國國家主席26日首度與烏克蘭總統澤倫斯基直接通話。俄羅斯立刻指控烏克蘭長期拒絕與莫斯科對話，破壞和平倡議。

習澤通話後，據烏方表示雙方通話約1個小時，澤倫斯基則在推特上指出，和習近平有了具意義的談話。中國表示將派遣特別代表前往烏克蘭，澤倫斯基也釋出善意任命戰略產業部長任駐中國大使。

綜合《法國國際廣播》、《法新社》報導，俄羅斯外交部在習澤通話後發布聲明，稱烏克蘭當局及西方支持者已經表明他們有能力破壞和平倡議。莫斯科接著表示注意到中國願意在俄烏間促進談判的努力，但批評基輔當局拒絕以任何政治或外交手段解決危機。

莫斯科方面稱，俄國曾下最後通牒，但烏方不但拒絕接受，還故意提出不切實際的要求，還在俄羅斯「特別軍事行動」展開後，拒絕2022年春季提出的和平協議草案。

俄羅斯自2014年併吞克里米亞後，還在烏東頓涅茨克州與盧干斯克州與烏軍交戰。澤倫斯基多次指責俄羅斯發出「最後通牒」，他當即表示不會與俄羅斯總統普丁談判，同時要求俄羅斯歸還所有占領烏克蘭的領土。