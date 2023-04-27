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接到首相遇襲電話　日本「鰻魚丼大臣」先吃飯…一句話解釋又炎上

▲劍持屋的鰻魚飯。（圖／記者周宸亘攝）

▲公安大臣強調「很期待吃鰻魚飯」。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者許力方／台北報導

日本首相岸田文雄輔選遇襲，遭投擲爆裂物，距離前首相安倍晉三遭刺殺隔不到短短一年，但負責維安工作的國家公安委員長谷公一25日上談及此事時，竟說當天接到警方電話通知岸田遇襲之後，他正在準備享用一碗美味的鰻魚飯，「我還是好好地吃下了鰻魚飯…」在野黨痛批此番失言是「政權鬆懈」。

岸田文雄15日在和歌山縣輔選演講遇襲，遭投擲爆裂物，所幸及時撤離現場沒有受傷。根據日本放送協會（NHK）報導，國安委員長谷公一25日在一場自民黨議員宴會上致詞時提及，15日那天，他正在高知縣視察，「聽說（高知縣）四萬十市能吃到美味的鰻魚飯，我很期待」，當他正要開動時，就接到警方來電，通知他岸田遇襲，雖然發生了這樣的事情，「我還是好好地吃完了鰻魚飯…」

▲▼日本國家公安委員會委員長谷公一被封「鰻魚丼大臣」。（圖／翻攝國家公安委員會）

▲公安首長谷公一失言被封「鰻魚丼大臣」。（圖／翻攝日本國家公安委員會）

事實上，谷公一也是5月將舉行的G7廣島峰會的警備工作負責人。谷公一「吃鰻魚飯」一席言論立即引發在野黨抨擊「非常不負責」、「此事顯示出岸田政府懈怠」，要求他應該為失言辭職下台，立憲民主黨參議員宮口治字也在26日的參議院會議上質疑，「能讓這種沒有危機感的人擔任安保工作嗎？」要求立即撤換「鰻魚飯大臣」（或稱鰻魚丼大臣）。

據報導，面對在野黨開砲「鰻魚飯大臣」，岸田文雄在國會上則回應，拒絕在野黨撤換谷公一的要求，希望他繼續履職。另外，谷公一則在26日回應，稱自己口才不好，導致言論被誤解，將會繼續努力工作，「無論如何要吃的飯還是要吃」，但這番言論又再度引發輿論撻伐。

▲▼ 岸田前往和歌山市漁港助選，一名黑衣男子投擲煙霧彈被逮。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄在和歌山遇襲。（圖／路透）

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