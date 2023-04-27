女警穿學生制服釣色狼！回家一半竟遭「掐脖壓制」精液噴滿身

▲布魯克回憶自己的臥底行動，對其中一次逮捕色狼的過程印象深刻。（圖／翻攝IG／dannigbrooke）



記者柯振中／綜合報導

美國女警布魯克（Danni Brooke）曾在大都會警局任職，過程中從事過多次臥底行動。近日她回憶其中一次臥底行動，當時裝扮成女學生的模樣，也因此成功抓獲了針對女學生的色狼，但在過程當中被掐住喉嚨、壓制在地，還慘遭「精液噴滿身」。

根據《每日星報》報導，布魯克近日在Podcast節目上表示，她在任職的10年當中從事過多次臥底行動，包含逮捕尾隨犯案的嫌犯，以及各式各樣的毒販。

▲布魯克遭色狼掐脖壓制、噴精，還好旁邊立即有埋伏的同仁上前逮人。（圖／翻攝IG／dannigbrooke）



而回憶自己追捕過程中，布魯克表示，某位嫌犯犯下超過120起罪行，幾乎每次鎖定的目標都是女學生，但因為數度失敗，無奈之下她只能親自扮演誘餌，把自己裝扮成女學生，並在嫌犯可能出現的場所徘徊。

行動展開約2周，布魯克卻遲遲沒有看到人，一度以為行動失敗，沒想到被上級告知放棄任務、準備返家時，卻注意到後面有個男人正在跟蹤。

布魯克注意到後準備轉身，沒想到被該名男子從背後掐住喉嚨，最後被壓制在地，還被噴了滿身精液，所幸旁邊立即有同仁一擁而上，將色狼繩之以法。後來透過安裝在包包的隱藏監視器，布魯克才發現，原來色狼在動手以前，就已經掏出生殖器自慰，似乎是準備射精時才衝向她，最後成功把人送進監獄，替受害者伸張正義。