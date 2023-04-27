　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登尹錫悅將發表「華盛頓宣言」　對北韓延伸核嚇阻

▲▼尹錫悅訪美與拜登一起前往韓戰紀念碑（Korean War Memorial）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登尹錫悅將發表「華盛頓宣言」，就嚇阻北韓升高核威脅深化合作。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

美國總統拜登與南韓總統尹錫悅26日可望就嚇阻北韓升高核威脅深化合作，將在白宮宣布加強核防護的「華盛頓宣言」，包括美國一艘核飛彈潛艦將訪問南韓，創數十年以來首例。

路透社報導，白宮安排的隆重盛大儀式之外，這兩個盟友也會利用南韓總統逾十年以來首度對美國進行國是訪問的機會，向北韓領導人金正恩發出警告。

拜登和尹錫悅可望發表「華盛頓宣言」（Washington Declaration）。美國官員表示，此宣言將會公布新設「美國－大韓民國核諮商小組」（U.S.-ROK Nuclear Consultative Group），就美國嚇阻和回應區域核事件提出應變計畫和呼籲。

美國高階官員在電話簡報會中告訴記者，美韓將會確認外交是對北韓問題最好的解決之道，華府並將宣布對南韓部署一艘彈道飛彈潛艦等先進武力，展現軍威。這將是自從1980年代以來首度有這種美國潛艦訪韓。

官員強調，美國核武不會重返朝鮮半島，南韓不能夠干預美方核武使用決策的作法也會繼續。

南韓還會再度確認它對核不擴散條約的承諾及無核地位。

拜登政府一名高階官員說：「這是仿照我們於冷戰高峰時期，面臨著類似的潛在外部威脅而對歐洲盟友所採方針。」

官員表示，美國已就相關作法事先向中國簡報，藉以緩和區域緊張。

法新社報導，美韓同盟以「華盛頓宣言」作為對北韓以飛彈試射和核武不斷升高區域緊張情勢的回應，華府於緊盯蘇聯而對歐洲進行戰略防禦的冷戰時期也有類似作法。

一名高階官員在拜登和尹錫悅會面之前說：「冷戰高峰我們與非常密切的少數歐洲盟友曾經如此；事實上，美國從那個時候以來，就不曾採取這些作法。我們正尋求藉由採取這些新作法、新步驟，確保我們對於延伸嚇阻的承諾是毋庸置疑的。」

官員說：「我們將宣布我們有意採取藉由定期部署戰略資產、讓我們的嚇阻作用更加明顯的作法，包括一艘美國核彈道飛彈潛艦訪問南韓，這案例自從1980年代初期以來就不曾發生過。」

這名官員還說，潛艦之外，也將會有「定期的」其他主要平台，「包括轟炸機或航空母艦」，但是那些資產不會有據點，當然也不會有核武」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
一激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招！
企鵝妹直播一半「區長亂入」！　粉絲狂罵：滾開別自肥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登尹錫悅將發表「華盛頓宣言」　對北韓延伸核嚇阻

英國阻擋「微軟併動視暴雪」　遊戲業最大收購案恐破局

烏克蘭任命前「戰略產業部長」為新任駐中大使

菲美軍演擊沉面向「南海假想敵艦」　小馬可仕親赴檢閱

俄羅斯驅逐「挪威10名外交官」　回應挪威驅逐15名俄羅斯人舉動

習近平與澤倫斯基通話曝光：將派「歐亞事務特別代表」赴烏克蘭

日本迎海外旅客增加　入境免「疫苗接種證明」擬提前到4／29

快訊／習近平與「烏克蘭總統」澤倫斯基通話　俄烏戰爭後首次

龍捲風過境「雲霧飄出鬼影」　一前一後緩緩升空！33秒清晰片瘋傳

泰警前妻淪殺人犯！涉毒殺劫財「2年內9人猝死」　家中搜出氰化物

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

Red Velvet JOY突宣布「中斷活動」　SM娛樂證實...曝光就醫結果！

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

拜登尹錫悅將發表「華盛頓宣言」　對北韓延伸核嚇阻

英國阻擋「微軟併動視暴雪」　遊戲業最大收購案恐破局

烏克蘭任命前「戰略產業部長」為新任駐中大使

菲美軍演擊沉面向「南海假想敵艦」　小馬可仕親赴檢閱

俄羅斯驅逐「挪威10名外交官」　回應挪威驅逐15名俄羅斯人舉動

習近平與澤倫斯基通話曝光：將派「歐亞事務特別代表」赴烏克蘭

日本迎海外旅客增加　入境免「疫苗接種證明」擬提前到4／29

快訊／習近平與「烏克蘭總統」澤倫斯基通話　俄烏戰爭後首次

龍捲風過境「雲霧飄出鬼影」　一前一後緩緩升空！33秒清晰片瘋傳

泰警前妻淪殺人犯！涉毒殺劫財「2年內9人猝死」　家中搜出氰化物

《薩爾達傳說：王國之類》30分鐘媒體先行影片公開　好想快點到5／12

快訊／彰化暗夜惡火吞工廠！紅光噴天　大批消防搶救

3年2度重傷！雷納德右膝半月板撕裂　被「埋地雷」後一直傷

美菲歷來最大規模軍演　演練發射火箭擊沉敵艦

《聲林》男星遭詐騙10萬！接可疑來電「1巧合」鬆懈戒心　騙子手法曝光

指揮中心解編迎疫後新生活　蘇貞昌任內創超狂稅收紀錄

迎接寶可夢世界賽！日本橫濱「寶可夢棒球場」將帥氣亮相、還有皮卡丘頭盔

蘿莉塔「被陌生人直接摸孕肚」　怒曝困擾：肚子好像不是我的了

男星遭菜刀砍殺「臉皮剝落」！　歹徒竟是認錯人

吳哲源本季首遇樂天　雷法來台一軍初登板

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

狗狗狂聞路人　替洗腎主人找到捐贈者

習澤通話內容曝：將派歐亞事務特別代表赴烏

龍捲風過境飄出鬼影　一前一後緩升空

美國女上校「強吻抓鳥」性侵男下屬

空姐拉9歲兒「入肯亞邪教」活活餓死！

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

C羅被爆7年情變　不滿女友1件事

拜登尹錫悅將發表華盛頓宣言　對北韓延伸核嚇阻

英國阻擋微軟併動視暴雪　遊戲業最大收購案恐破局

飛一半窗戶脫落　機長秒被吸出窗外

烏克蘭任命前戰略產業部長為新任駐中大使

兒拿婚紗照哭罵爸外遇　聽到真相更崩潰

更多熱門

相關新聞

日「蘇丹撤僑」最後1人是無國界醫生！決定留下

日「蘇丹撤僑」最後1人是無國界醫生！決定留下

日本外務省26日宣布，截至目前為止已經成功協助59人撤離發生內亂的蘇丹，其中包含日本公民與其家屬。而日本政府25日曾指出，仍有1名有意撤離的日本男性滯留在蘇丹南部，不過最新消息指出，該名男性為無國界醫生，他已經主動聯絡當局稱，將留在當地繼續協助醫療援助。如此一來，有意離開蘇丹的日本公民已全數離境。

送貨員手指被車門夾斷　斷指留路邊繼續送貨

送貨員手指被車門夾斷　斷指留路邊繼續送貨

日養雞場爆炸！15萬蛋雞活活燒死

日養雞場爆炸！15萬蛋雞活活燒死

尹錫悅訪美行起跑　著重兩國未來合作

尹錫悅訪美行起跑　著重兩國未來合作

日白兔號降落時與地面失聯　拚民間登月首例恐落空

日白兔號降落時與地面失聯　拚民間登月首例恐落空

關鍵字：

拜登尹錫悅華盛頓宣言日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

前SBL射手王男桂　驚傳車禍離世

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

《風水世家》男星79歲去世！妻從美國趕回台灣

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

王男桂車禍驟逝！陳國維悲痛發文

激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招

脫口精神分裂　賴清德認失言道歉

新化老街科技執法斷生路　「無差別開罰」害變空城

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面