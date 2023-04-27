陪警官前妻逛街「2年9人猝死」　警追查驚見「氰化物」毒殺劫財

▲警察副局長的前妻涉嫌連續下毒殺人，遭到警方逮捕。（圖／翻攝自《泰國頭條新聞》）



實習記者林郁婷／綜合報導

泰國一名警察副局長的前妻Am，堪稱「逛街殺手」，2年內和她外出的人裡有9人離奇死亡，其中包含2名女警，最近一次死亡的女子名叫Koi，遺體經過法醫檢驗查出氰化物，加上她的名牌包、現金、手機全都不見，因此警方懷疑兇手是Am，但Am矢口否認犯案。

根據《泰國頭條新聞》報導，北碧府32歲女子Koi，日前和Am去放生做功德，事後卻離奇死亡，且隨身財物包括名牌包、4萬元現金以及2隻手機全都不見。由於與死者生前最後是與Am在一起，同時法醫也在遺體內檢驗出氰化物，因此警方將Am列為最大嫌疑人。

Koi死亡的案件引起社會關注，有其他家屬向警方投訴，家中的人猝逝前都和Am待在一起，並且也都是和Koi一樣出現心臟衰竭。警方追查後發現，2年內共有9名受害者，與嫌疑人Am外出後死亡，大部分死者都是被送往醫院前就已經失去知覺。

目前警方正在核實每一位死者的死亡情況。在所有的死者中，有2名是女警，其中一名是督察級警員，警方發現在死者死後，死者約有140萬泰銖（約126萬元台幣）不翼而飛。之後警方又在Am家中搜出裝有氰化物的瓶子，因此依蓄意謀殺罪逮捕，然而Am在應訊過程中否認行兇。

警方表示，在向法院申請逮捕令時提交了重要證據，死者體內有氰化物的化驗單和嫌疑人Am房子後面的一瓶氰化物。案件的動機可能是，嫌疑人貪圖死者的財產，且顯而易見的是所有被殺害的人都是兇手身邊的人，都是住在警察公寓裡的警察，以致兇手能很清楚的了解道對方是否有錢。

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