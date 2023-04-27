　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陪警官前妻逛街「2年9人猝死」　警追查驚見「氰化物」毒殺劫財

▲▼ 。（圖／翻攝自《泰國頭條新聞》）

▲警察副局長的前妻涉嫌連續下毒殺人，遭到警方逮捕。（圖／翻攝自《泰國頭條新聞》）

實習記者林郁婷／綜合報導

泰國一名警察副局長的前妻Am，堪稱「逛街殺手」，2年內和她外出的人裡有9人離奇死亡，其中包含2名女警，最近一次死亡的女子名叫Koi，遺體經過法醫檢驗查出氰化物，加上她的名牌包、現金、手機全都不見，因此警方懷疑兇手是Am，但Am矢口否認犯案。

根據《泰國頭條新聞》報導，北碧府32歲女子Koi，日前和Am去放生做功德，事後卻離奇死亡，且隨身財物包括名牌包、4萬元現金以及2隻手機全都不見。由於與死者生前最後是與Am在一起，同時法醫也在遺體內檢驗出氰化物，因此警方將Am列為最大嫌疑人。

Koi死亡的案件引起社會關注，有其他家屬向警方投訴，家中的人猝逝前都和Am待在一起，並且也都是和Koi一樣出現心臟衰竭。警方追查後發現，2年內共有9名受害者，與嫌疑人Am外出後死亡，大部分死者都是被送往醫院前就已經失去知覺。

目前警方正在核實每一位死者的死亡情況。在所有的死者中，有2名是女警，其中一名是督察級警員，警方發現在死者死後，死者約有140萬泰銖（約126萬元台幣）不翼而飛。之後警方又在Am家中搜出裝有氰化物的瓶子，因此依蓄意謀殺罪逮捕，然而Am在應訊過程中否認行兇。

警方表示，在向法院申請逮捕令時提交了重要證據，死者體內有氰化物的化驗單和嫌疑人Am房子後面的一瓶氰化物。案件的動機可能是，嫌疑人貪圖死者的財產，且顯而易見的是所有被殺害的人都是兇手身邊的人，都是住在警察公寓裡的警察，以致兇手能很清楚的了解道對方是否有錢。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／NBA史上第6次！　老八扳倒龍頭晉級
納豆哭了！　悲吐「不娶依依最大原因」
特斯拉苦主現身！　「上月才交車」花15萬包膜
快訊／民進黨立委提名名單！　全台53選區一次看
剛買1個月就墜天坑！　Model Y「咪咪冒冒」車況超慘
快訊／大谷翔平轟2分砲燦笑！　本季第6轟出爐
LIVE／特斯拉掉竹北天坑瞬間曝光　澎湖孝子遭遊客群毆現身還
快訊／特斯拉掉天坑「瞬間畫面曝光」！　下秒整台被吞掉
快訊／LaLaport最大館！　內部名店搶先曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓三星電子半導體虧損4.6兆韓元　同意加入美國《晶片法》協商

「AV界金卡戴珊」整形整到死！術後急遽惡化　家屬眼睜睜看她斷氣

人體電火球？男子將「整顆燈泡」塞進肛門　醫師揭X光照：好險沒破

軍人變奶爸「抱起孩童」這一幕超暖　近1700人撤離蘇丹抵達沙烏地

美洩密文件：西方嚴苛制裁下　俄羅斯仍可資助侵烏戰爭至少1年

24歲女在家離奇被射下體　「私處取出2cm子彈」成史上第一例！

16歲足球員突背痛、站不起來　診斷罹血癌「不到1天死亡」！

尹錫悅布萊爾賓館接見馬斯克　力邀特斯拉在南韓設「超級工廠」

日本5／8下修新冠等級「等同流感」！4／29有望提早免3劑證明

想當殺人犯！男用複合弓在「超市大逃殺」　少女身體多處被刺穿

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

南韓三星電子半導體虧損4.6兆韓元　同意加入美國《晶片法》協商

「AV界金卡戴珊」整形整到死！術後急遽惡化　家屬眼睜睜看她斷氣

人體電火球？男子將「整顆燈泡」塞進肛門　醫師揭X光照：好險沒破

軍人變奶爸「抱起孩童」這一幕超暖　近1700人撤離蘇丹抵達沙烏地

美洩密文件：西方嚴苛制裁下　俄羅斯仍可資助侵烏戰爭至少1年

24歲女在家離奇被射下體　「私處取出2cm子彈」成史上第一例！

16歲足球員突背痛、站不起來　診斷罹血癌「不到1天死亡」！

尹錫悅布萊爾賓館接見馬斯克　力邀特斯拉在南韓設「超級工廠」

日本5／8下修新冠等級「等同流感」！4／29有望提早免3劑證明

想當殺人犯！男用複合弓在「超市大逃殺」　少女身體多處被刺穿

挹注10億救疫後缺工　勞動部：針對疫後復甦重點缺工做處理

陳致中將入獄稱「打斷手骨顛倒勇」　國民黨酸：賴清德驕傲嗎？

福斯新聞誹謗慘賠7億美元　言論自由不是造謠的保護傘

賴清德為何道歉？她曝「思覺失調」正名過程　「污名化應劃下句點」

星宇開航洛杉磯！業者推玩美國8天6.48萬起　機上還有道奇隊備品

陳致中將入獄「阿扁在外爽」？　他喊話：請藍總統候選人主持正義

老八傳奇！巴特勒0.5秒追平球再轟42分　熱火扳倒公鹿晉級

年輕時日走10公里「挑水煮飯持家育兒」　9旬嬤獲選南投模範母親

老司機哭哭！高雄鬧區色情按摩店被抄　小姐急穿衣畫面曝

保全「上班玩手機」被議論！鄉民1關鍵力挺：不然要幹嘛

國際熱門新聞

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

空姐拉9歲兒「入肯亞邪教」活活餓死！

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

狗狗狂聞路人　替洗腎主人找到捐贈者

澤倫斯基與習近平直接通話　普丁火大了

4男女機艙大亂鬥　「打破窗戶」緊急迫降2次

日大臣得知首相遇襲　先吃完鰻魚飯

撫養17年龍鳳胎！人夫驗DNA「無血緣關係」崩潰

不敢出櫃...日同志市議員「告白台灣伴侶」

漲價踢鐵板　麥當勞顧客1招反擊

拜尹會宣布：美國核潛艦逾40年來將首度部署南韓

中國太戰狼　反使他國同情台灣

更多熱門

相關新聞

泰警前妻涉毒殺劫財　2年內9人猝死

泰警前妻涉毒殺劫財　2年內9人猝死

泰國警察局副局長的前妻Am涉嫌在2年內殺害9人，其中還包含2名警察。警方在她的住處搜出多瓶致命氰化物的空罐，而死者的身邊的錢財也都不翼而飛，因此將其逮捕，但她至今仍未承認犯案。

媽媽密謀網紅女兒「狠殺小男友」

媽媽密謀網紅女兒「狠殺小男友」

矽谷菁英被刺死　兇手竟是科技業老闆

矽谷菁英被刺死　兇手竟是科技業老闆

新婚夫婦自拍　尪下秒狠推孕妻墜崖

新婚夫婦自拍　尪下秒狠推孕妻墜崖

人妻被殺　寵物鸚鵡狂喊1字破案了

人妻被殺　寵物鸚鵡狂喊1字破案了

關鍵字：

AmKoi謀殺氰化物

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

連假變天！　降9℃雨區擴大

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面