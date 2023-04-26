英國阻擋「微軟併動視暴雪」　遊戲業最大收購案恐破局

▲英國阻擋微軟（Microsoft Corp.）收購動視暴雪（Activision Blizzard Inc.）。（圖／路透社）

文／中央社

英國當局今天阻擋微軟以690億美元（約新台幣2.1兆元）收購遊戲開發商動視暴雪，理由是為免傷害雲端遊戲業競爭。如今這樁遊戲界歷來最大交易案受到意外打擊，面臨破局危險。

法新社報導，美國科技業巨擘暨Xbox遊戲產品開發商微軟（Microsoft）去年1月向擁有「糖果傳奇」（Candy Crush）、「決勝時刻」（Call Of Duty）等熱門遊戲的美企動視暴雪（Activision Blizzard）提議收購，這將創造以營收計全球第3大遊戲公司，但也在世界各地掀起壟斷疑慮。

英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）經歷長時間調查後，今天宣布最終決定，表示之所以阻擋交易，是「出於擔憂...（這）會令正在快速成長的雲端遊戲市場未來遭到改變，變得更缺乏創新，並使得未來幾年英國遊戲玩家的選擇更少」。

路透社報導，英國競爭及市場管理局還指出，微軟雖提議補救辦法，承諾會對其他主要雲端遊戲平台開放「決勝時刻」授權，但實際上仍不足以平息疑慮。

英國競爭及市場管理局說，微軟的提案存在「重大不足之處」，還得由當局採取進一步監管，而非任由市場決定。「阻擋併購，實際上是讓市場力量在不受這種監管干預之下，繼續運作及塑造雲端遊戲的發展。」

微軟透過聲明表示，仍會盡全力達成收購案，並將對今天的決定提出上訴。動視暴雪也表明，會積極與微軟合作來推翻英國當局決定。但今天美國股市盤前交易，動視暴雪股價應聲大跌超過10%。

歐洲當局將在5月22日做出相關決定。美國聯邦調查委員會（FTC）同樣正尋求封殺這起交易。