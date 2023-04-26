菲美軍演擊沉面向「南海假想敵艦」　小馬可仕親赴檢閱

▲美菲「肩並肩」（Balikatan）軍演，菲律賓總統小馬可仕親赴檢閱。（圖／路透，下同）

文／中央社

菲美「肩並肩」聯合軍演今天進入高潮，出動海馬士火箭系統、F-35B戰鬥機等武器，首度擊沉一艘面向南海的假想敵艦。菲律賓總統小馬可仕更現身檢閱菲美聯合訓練成果。

台海緊張與美中印太競逐之際，菲律賓和美國為期近3週的「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍演今天在面向南海的三描禮士省（Zambales）一處海軍基地展開沿海實彈演習。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）到場後先坐進高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）的乘客座聽取解說，再登上檢閱台，在菲律賓代理國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）、美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）等人陪同下觀看軍演實況。

美國軍方指出，今天演習約有1400名菲美陸戰隊員、海軍、陸軍、海巡隊員及空軍飛行員參與，演習涉及運用各種地面和空中武器系統探測、識別、瞄準和攻擊目標艦艇。

美國陸戰隊太平洋司令朱尼（William Jurney）表示，這次訓練增加演習的真實性和複雜性，這是菲美軍方共同的關鍵優先事項，「我們正一起加強我們在所有領域的全方位軍事行動能力」。

今年「肩並肩」軍演創下歷來最大規模，共1萬7600多名菲律賓、美國和澳洲軍人參與，參與人數幾乎是去年的2倍。

美方表示，今天演習中，美菲軍隊出動海馬士多管火箭系統、復仇者（Avenger）防空飛彈系統、AH-64阿帕契攻擊直升機、F-16戰鬥機及AC-130空中砲艇等武器系統，於下午2時47分左右由一架從美軍梅金島號兩棲攻擊艦（USS Makin Island）起飛的F-35B戰鬥機投下導引飛彈，擊沉退役的菲律賓海軍艦艇。

媒體詢問小馬可仕是否為首位親自檢閱菲美軍演的菲律賓總統，菲方「肩並肩」軍演發言人洛希科（Michael Logico）表示，他自2017年開始參與「肩並肩」軍演，據他所知，小馬可仕是首位出席「肩並肩」大型演習的總統。

洛希科說，小馬可仕檢閱時提出很多問題，包括菲美軍方如何合作、武器系統的戰力和用途，以及菲美軍演實際運作過程等問題。

至於菲美軍演是否針對南海局勢或中國，以及今天菲美兩軍是否朝黃岩島方向射擊飛彈，洛希科表示，兩軍今天並未朝黃岩島方向射擊，發射的所有砲彈幾乎都在12海里的菲律賓領海內，而每場菲美軍演的目的都是訓練，「我們擁有的優勢就是我們有一個條約（菲美共同防禦條約），我們有義務一起訓練，保衛國家」。