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習近平與澤倫斯基通話曝光：將派「歐亞事務特別代表」赴烏克蘭

▲▼快訊／習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。（合成圖／路透社）

▲習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通話。（合成圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

中國國家主席習近平26日晚間，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行通話。中國官媒曝光通話內容，指出習近平「應約」與澤倫斯基通話，並且強調中方核心立場就是「勸和促談」，也將派遣「歐亞事務特別代表」赴烏克蘭。

中國資深政經記者「玉淵譚天」在微博曝光雙方對話內容，習近平指出，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響，在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。

習近平強調，中方相繼提出了「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」，並在此基礎上發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件。

習近平指出，中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通，中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。

▲▼澤倫斯基在推特上表示，與習近平進行了一次有意義的長通電話。（圖／翻攝自Twitter／@ZelenskyyUa）

▲澤倫斯基在推特上表示，與習近平進行了一次有意義的長通電話。（圖／翻攝自Twitter／@ZelenskyyUa）

澤倫斯基在對話中則表示，祝賀習近平主席再次當選，也讚賞中國取得的非凡成就，相信在習近平主席領導下，中國將成功應對各種挑戰，持續向前發展，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

澤倫斯基隨後也在推特發文表示，「我與中國國家主席習近平進行了一次有意義的長通電話。我相信，這次通話以及烏克蘭駐中國大使的任命將為我們雙邊關係的發展提供強大的推動力。」
 

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