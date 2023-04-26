泰警前妻淪殺人犯！涉毒殺劫財「2年內9人猝死」　家中搜出氰化物

▲泰國警察局副局長的前妻Am（粉衣者）涉嫌毒殺9人遭逮。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

泰國警察局副局長的前妻Am涉嫌在2年內殺害9人，其中還包含2名警察。警方在她的住處搜出多瓶致命氰化物的空罐，而死者身邊的錢財也都不翼而飛，因此將其逮捕，但她至今仍未承認犯案。

根據Thaiger報導，北碧府一名32歲女子Koi本月14日和Am一起到一座佛寺放生魚累積功德，沒想到進行到一半，Koi突然身體不適倒地，緊急送醫後仍因心臟衰竭宣告不治。事後Koi的家人認為Am相當可疑，因為身為朋友，Koi昏倒時Am居然沒在第一時間提供幫助，而是拿著對方的手機和錢包開車離開。

沒想到這起事件曝光後，有多名死者親友告知警方，自己的家人死亡前也是和Am待在一起，懷疑死因不單純。法醫指出，Koi死亡時體內含有劇毒的氰化物，才會導致心臟衰竭，而過去2年裡曾和Am接觸的9名死者，有其中4人也是因心臟衰竭而死。

報導指出，與Am有關的9名死者中有2名女警，其餘幾乎都和她有金錢來往。死者中除了有人投資Am做生意之外，還有一名死亡的老師曾送給Am一條價值100萬泰銖的項鍊，還有一名警察死後身邊的財物全都不翼而飛。

警方在25日上午將Am逮捕，並在她家中搜出多個氰化物的空瓶，但目前她仍矢口否認犯案，目前仍在進行調查當中。若犯罪屬實，將可能被判處終身監禁或15至20年的有期徒刑。