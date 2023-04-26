流感「單周24重症」創今年新高！另增3死　公費藥劑擴大延長至5月底

▲疾管署防疫醫師陳婉青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續！疾病管制署今（26）日公布國內上周新增24例流感重症，創今年單周新高，且其中有2例未滿10歲幼兒；另增3例流感死亡個案。疾管署評估，目前流感疫情仍緩升，宣布延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件至2023年5月31日止。

疾病管制署今(26)日表示，上周門急診類流感就診人次上升至52,648人次，較前一周略增，整體趨勢緩升且高於前3年同期；近4周合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為主，而H1N1型別檢出有略增趨勢，仍以A型流感為主(近4周A型佔90%)，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，尚未趨緩。另考量隨多數人接種本季流感疫苗已逾4個月致保護力逐漸下降，且自4月17日起口罩政策鬆綁，預期流感疫情至4月底未見明顯下降，經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會-流感防治組委員意見結果，再延長擴大公費流感抗病毒藥劑(下稱公費藥劑)使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至2023年5月31日止。

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疾管署表示，上周新增24例流感併發重症病例( 13例A型H3N2、9例A型H1N1、2例A型未分型)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為17例男性、7例女性，發病日介於4月9日至4月22日，其中有20例具慢性病史，18例未接種本季流感疫苗。另，確定病例中新增3例死亡，年齡介於50多歲至70多歲，為1例男性、2例女性，發病日介於4月9日至4月20日，分別具糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病、精神疾病等慢性病史，其中1例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年4月24日流感併發重症病例累計114例(83例A型H3N2、24例A型H1N1、3例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占46%)，87%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡20例(17例A型H3N2、2例A型H1N1、1例B型)，80%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。顯示新增重症病例數增加，應提高重症危險徵兆的警覺。

目前我國公費流感抗病毒藥劑配置於各縣市約4千家合約醫療機構(詳見疾病管制署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw或透過疾管署「流感防治一網通」網頁查詢https://antiflu.cdc.gov.tw/），配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。由於目前流感與COVID-19在社區中共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用COVID-19家用快篩檢測外，如有危險徵兆(如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等)應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩。如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上班上學，以免病毒傳播。