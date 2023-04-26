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金正恩最愛！「英美菸草」承認偷賣菸給北韓　美重罰195億元

▲▼ 金正恩抽菸,金主愛。（圖／CFP）

▲ 據稱金正恩菸癮嚴重。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩據信菸癮嚴重，英商「英美菸草」（British American Tobacco）旗下子公司規避國際制裁，向北韓出口香菸被揭發，向美國當局承認後於25日達成和解，將支付6.35億美元（約新台幣195億元）罰鍰及利息。

根據BBC，英美菸草是全球最大跨國菸草公司及英國十大企業之一 ，旗下擁有Lucky Strike、Dunhill及Pall Mall等品牌。美國司法部助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）25日在記者會上說明，該公司參與一項精心安排的計畫，規避美國制裁，透過子公司向北韓出口菸草，還指控該公司欺騙金融機構，讓它們代表北韓處理交易。

美國司法部指出，「這些第三方公司在2007年至2017年間向北韓出售菸草產品，獲利約4.28億美元（約新台幣131.5億元）」，和解協議是當局長期調查的結果，且是至今對違反制裁開出的最大筆罰鍰。

英美菸草25日則聲明表示，「已和美國司法部（DOJ）簽訂緩起訴協議，與美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）簽訂民事和解協議。英美菸草一家在新加坡的間接子公司已和DOJ簽訂認罪協議。」執行長鮑爾斯（Jack Bowles）坦言，「我們對這種不當行為深感遺憾。」

北韓多年來因發射彈道飛彈及核試，受到多輪嚴厲制裁，而領導人金正恩據稱菸癮很大，2月就曾被捕捉到在女兒金主愛身旁抽菸的模樣。美國去年試圖敦促聯合國安理會通過禁止向北韓出口菸草，但被俄羅斯及中國否決。

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