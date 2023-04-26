好身材藏不住！辣媽穿運動內衣健身　被辱罵「亂晃凶器」傻眼





▲女子穿著健身服飾，卻被批評服裝不宜。（圖／翻攝自Instagram／kylensuttner）

記者李振慧／綜合報導

美國21歲辣媽凱倫(Kylen Suttner)在健身房運動時，穿著運動內衣的她無端被一名陌生人辱罵，批評她的穿著不適合出現在健身房，還要她「放尊重點，把晃來晃去的胸部收起來」，誇張情況讓她傻眼，影片在網路上獲得300多萬人次點閱。

來自猶他州奧格登(Ogden)的凱倫是一名健身網紅，去年12月生下兒子的她近來在健身房運動時，突然遭一名陌生女子騷擾， 當時她一邊拍攝影片記錄健身過程，一名女子突然靠近她表示，「你真的覺得你可以穿這樣，在健身房裡走動嗎」。

影片中可看到，凱倫上半身穿著一件淺藍色運動內衣，胸前大方露出事業線，然而她並沒有特別賣弄性感，只是正常在健身，她驚訝回問對方為什麼，結果反遭對方辱罵，「這裡是公共場合，放尊重一點，沒有人想看到你的胸部露在外面」，讓她非常傻眼。

凱倫後來將影片分享在網路，立即引發上百萬網友觀看，許多網友安慰她，「我不敢相信她這樣講，你看起來很棒」、「衣服明明就很正常」、「你處理得很好，如果是我會當場和她吵起來」。

在TikTok上擁有45萬粉絲的凱倫，近來為自己設下要連續75天每天都上健身房的計畫，目前已經實行挑戰27天，雖然遇到這件不愉快的事情，但她表示不會因此中斷計畫，「我永遠不會讓這些事情，阻止我去健身或穿我想要穿的衣服」。