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哈利看NBA被拍到！轉頭向梅根索吻「當場遭狠拒」　尷尬畫面瘋傳

▲▼哈利王子與妻子梅根在洛杉磯觀看NBA賽事。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子與妻子梅根在洛杉磯觀看NBA賽事。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

哈利王子與妻子梅根24日到洛杉磯觀看NBA賽事，結果坐在場邊的他們，就被Kiss Cam捕捉到，並投影在大螢幕上，現場觀眾紛紛高喊要他們親一下。沒想到當哈利把臉湊上前時，居然被梅根一個笑容回絕，場面相當尷尬。

根據《商業內幕》報導，哈利與梅根24日出現在「Crypto.com Arena」觀看NBA湖人隊和灰熊隊賽事，結果就被著名的「Kiss Cam親吻相機」給捕捉到，兩個人並肩坐在一起的身影立刻被投上大螢幕，現場觀眾也不停鼓譟要他們親一下！

結果當哈利準備將臉湊上前時，梅根竟然一個微笑轉頭回絕，下一秒緊抓住他的手臂，讓現場畫面相當尷尬，而這段畫面也被NBA放上官方推特，吸引眾多網友觀看。

這也是自白金漢宮宣布將由哈利獨自參加英國國王查爾斯三世加冕典禮後，兩人首度公開露面。有消息指出，哈利5月6日出席加冕典禮時，他的位子將被安排在胞兄威廉王儲等高級王室成員後面10排的位置，並可能倉促退場。對比已故英國女王國葬儀式，當時哈利夫婦被安排在第2排。

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