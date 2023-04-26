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尹錫悅訪韓戰紀念碑！　將與拜登討論深化兩國未來合作

▲▼尹錫悅訪美與拜登一起前往韓戰紀念碑（Korean War Memorial）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅與拜登一起前往阿靈頓國家公墓無名戰士塚獻花致敬。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

南韓總統尹錫悅今天展開6天訪美行程，第一站先參觀美國國家航空暨太空總署（NASA），接下來還將與美國總統拜登一同參訪華府的韓戰紀念碑，並將前往白宮進行國是訪問。

法新社報導，他今天並走訪阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）獻花致敬；稍晚將與拜登一起前往韓戰紀念碑（Korean War Memorial），園內真人大小的鋼雕刻劃美國士兵於1950-1953韓戰中，行軍對抗共產北韓的模樣。

而明天尹錫悅將與夫人金建熙抵達白宮，進行拜登就任美國總統以來，也是拜登接待法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以來的第二場國是訪問。

白宮將有盛大國宴款待尹錫悅夫婦。

▲▼尹錫悅訪美與拜登一起前往韓戰紀念碑（Korean War Memorial）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅夫婦與拜登夫婦一起前往韓戰紀念碑。（圖／達志影像／美聯社）

但除了排場和儀式，拜登和尹錫悅將討論兩國如何在日益動蕩的亞太地區深化夥伴關係，因應北韓加速研發可攜帶核彈頭的飛彈，以及中國在台灣周圍的軍事演習。

拜登的優先要務是向尹錫悅重申美國在「延伸嚇阻」上的承諾，也就是美國透過「核保護傘」和常規力量提供南韓保障。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，「總統拜登將重申並加強美國將恪守承諾，提供韓國延伸嚇阻能力」來因應來自北韓的威脅。

路透社報導，尹錫悅今天表示，韓美聯盟關係必須「跳升至新階段」，以聯手克服各項冗雜危機，包括經濟成長放緩、與戰略對手的科技競爭和氣候變遷等。

▲▼尹錫悅訪美與拜登一起前往韓戰紀念碑（Korean War Memorial）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登和尹錫悅將討論兩國如何在日益動蕩的亞太地區深化夥伴關係。（圖／達志影像／美聯社）

尹錫悅今天在美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）舉辦的活動中表示，韓美雙邊安全聯盟應「發展成一個供應鏈，一個以未來為導向、以新科技為導向的聯盟」。

他表示，兩國的經濟面臨著新挑戰，且經濟放緩導致投資環境窘困不安。尹錫悅說：「技術霸權的競爭、能源議題以及氣候危機，正在為商業活動帶來愈來愈多的不確定性。」

尹錫悅表示，1965年一個涉及一間韓企和一間美企的合資事業，讓南韓崛起成為全球記憶體的佼佼者，拿下60%的全球市占。他說：「這樣的合作關係應從半導體擴大至未來各項新興科技，包括人工智慧（AI）、量子、小型模組化核能反應爐（nuclear small modular reactors, SMR）等。」

他表示，韓美是「友岸外包」（friend-shoring）的理想合作夥伴。尹錫悅並未點名中國，但「友岸外包」指的是一個以美國為首，降低對中國在關鍵商品和原料的依賴。

他說：「過去70年，大韓民國和美國一直共同描繪著一幅美好的草圖。而接下來的70年，將是一趟用匹配色彩填滿草圖的旅程。」

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