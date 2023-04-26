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4男女機艙內大亂鬥　35,000英尺高空「打破窗戶」緊急迫降2次

4男女機艙內大亂鬥　35,000英尺高空「打破窗戶」緊急迫降2次。（圖／翻攝自Twitter）

▲男女乘客在飛機上打了起來。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一架從昆士蘭飛往北領地的航班上發生鬥毆事件，影片中可看到，4名乘客在機艙內發生爭執，當場動手打了起來，甚至還在35,000英尺高空中把飛機窗打破，導致飛機緊急迫降2次，誇張畫面在網路上流傳。

事件20日晚間發生在一架從昆士蘭北部凱恩斯市(Cairns)，飛往北領地首府達爾文(Darwin)航班上，飛行途中乘客發生衝突，導致飛機緊急折返昆士蘭機場，一名女乘客因為攻擊、公共場合行為不檢、不遵從空服人員安全指示，被強迫下機後拘捕。

飛機後來起飛，沒想到同一群乘客又再度肇事，不但當場打起來還砸破窗戶，導致飛機二度緊急迫降。從網路流傳中影片可看到，多名乘客彼此正在互毆，引發附近乘客注意，即使機組人員在旁勸阻，眾人也不願意停止。

飛機後來迫降在北領地格魯特島(Groote Eylandt)的Alyangula，警方逮捕機上3名乘客，一名23歲男子被控故意危害他人安全、嚴重毆打、毀損財物、公共場合行為不檢罪，一名23歲女子被公共場合行為不檢、故意危害他人安全和毀損財物罪，一名22歲男子被控販毒、持有毒品、妨礙警察和公共場合行為不檢罪。

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